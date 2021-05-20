Endonezya'da İsrail ve ABD’ye büyük tepki!

yeniakit.com.tr

İşgalci Siyonistlerin Gazze’deki katliamlarının, başta İslam coğrafyası olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde protestosu sürüyor. Endonezya'nın başkenti Cakarta'da bir araya gelen halk, katliamlara tepki olarak ABD büyükelçiliğinin önünde toplandı. Ülkedeki Adalet ve Refah Partisi öncülüğünde düzenlenen protesto gösterilerine öğrenci örgütleri ve işçi sendikaları da destek verirken, Coronavirus tedbirleri kapsamında izin verilen ilk gösteri olan protestoda Adalet ve Refah Partisi yetkilileri, ABD Büyükelçiliği’ne bir mektup göndererek, saldırıları durdurulması çağrısında bulundu.

Göstericiler, ABD büyükelçiliğinin dışında Cakarta'da bir ana cadde boyunca Endonezya ve Filistin bayraklarını, “Özgür Filistin” yazılı pankartları sallayarak, Siyonist İsrail’e ve onun destekçisi ABD’ye lanet okudular.