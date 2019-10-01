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Endonezya'da hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor

Endonezya'nın başkenti Cakarta’da, yolsuzlukla mücadele kanunu ile ceza kanunundaki bazı değişiklik tekliflerine karşı yapılan öğrenci protestolarında 210 kişi yaralandı, 649 kişi gözaltına alındı.

01 Ekim 2019 Salı 11:53
Endonezya'da hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor

Endonezya'da hükümet karşıtı gösteriler

Endonezya’da çeşitli kentlerde düzenlenen gösterilerde, yolsuzlukla mücadele ve ceza kanunundaki yeni düzenlemeler öğrenciler tarafından protesto edildi. Cakarta'nın çeşitli noktalarında özellikle meclis binası çevresinde toplanan göstericilerin taşlı ve havai fişekli saldırısına karşı güvenlik güçleri gaz bombası ile müdahale etti. ( Eko Siswono Toyudho - Anadolu Ajansı )

Endonezya'nın başkenti Cakarta’da, yolsuzlukla mücadele kanunu ile ceza kanunundaki bazı değişiklik tekliflerine karşı yapılan öğrenci protestolarında 210 kişi yaralandı, 649 kişi gözaltına alındı.

Cakarta Valisi Anies Baswedan, yaptığı açıklamada, dün akşam başkentin çeşitli noktalarında yolsuzlukla mücadele ve ceza kanunundaki değişikliklerin iptali amacıyla yapılan gösterilerde çıkan olaylarda 210 kişinin yaralandığını belirtti.

Hastaneye getirilen yaralılar arasından sadece 15 kişinin tedaviye ihtiyaç duyduğunu aktaran Baswedan, yaralıların kaçının güvenlik gücü ya da eylemci olduğuna ilişkin bilgi vermedi.

Gece geç saatlere kadar süren gösterilerde 649 kişinin gözaltına alındığını kaydeden emniyet yetkilileri de, güvenlik güçlerine saldırılması sonucu çatışmalar yaşandığını ve birçok noktada eylemcilerin kamu mallarına zarar verdiğini ifade etti.

Ülkede dün Makassar, Yogyakarta, Solo ve Bali gibi çeşitli bölgelerde de gösteriler düzenlenmişti.

Parlamento, 17 Eylül'de yolsuzlukla mücadele kanununu onaylamış ancak ceza kanununda değişiklikleri içeren tasarının onaylanması tepkiler üzerine askıya alınmıştı. 

Yolsuzlukla mücadele kanununda yapılan değişikliğin Yolsuzlukla Mücadele Kurumunu (KPK) zayıflattığı ve bunun yolsuzluğu artıracağından endişe ediliyor. 

Evlilik dışı birliktelik, eşcinsel ilişki, doktor kararı olmadan kürtaj yapılması ve devlet başkanına hakaret gibi eylemlerin suç kapsamına alınmasını öngören değişikliklere toplum üzerinde baskıyı artıracağı, insan hakları ve ifade özgürlüğünü kısıtlayacağı gerekçesiyle karşı çıkılıyor.

Hükümet ise gösterileri, "iktidarı yasa dışı yollardan devirmek isteyenlerin çabası" olarak nitelendiriyor.

Ülke genelinde hafta başından bu yana başkent dahil çeşitli kentlerde ilgili yasa değişikliklerine karşı öğrenci gösterileri düzenlenmişti. Yetkililer, gösterilerde çıkan çatışmada 3 kişinin öldüğünü açıklamıştı.

 

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Haber Tarihi: 01 Ekim 2019 Salı 11:53
  1. Endonezya
  2. hükümet karşıtı gösteri
  3. Anadolu Ajansı

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