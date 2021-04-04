  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Endonezya'da felaket! 23 ölü 9 yaralı
Dünya

Endonezya'da felaket! 23 ölü 9 yaralı

Endonezya'da yağışlar nedeniyle meydana gelen sel ve heyelan felaketinde 23 kişi öldü, 9 kişi yaralandı. Aynı zamanda 5 kişinin de kayıp olduğu belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-04 13:30:00 -

Endonezya’nın Flores adasında etkili olan şiddetli yağışlar, sel ve heyelanlara neden oldu. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, sel ve heyelanlar sonucu 23 kişinin öldüğü, 9 kişinin yaralandığı, 5 kişinin ise kayıp olduğu belirtildi.

Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) sözcüsü Raditya Jati, Flores adasının doğusundaki Lamanele köyünde onlarca evin çamur altında kaldığını, birçok ev sel bastığını söyledi.

Şiddetli yağışların Doğu Timor’da da etkili olduğu ve başkenti Dili yakınlarında meydana gelen heyelanda 8 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Ülkede şiddetli yağış sonrası elektrik kesintisi yaşandığı ve Devlet Başkanlık sarayının sular altında kaldığı belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
103 emekli amiralin sözde bildirisinde dikkat çeken FETÖ detayı
Gündem

103 emekli amiralin sözde bildirisinde dikkat çeken FETÖ detayı

28 Şubat zihniyetli 103 emekli Amiralin hükümete ve TSK'ya yönelik skandal bildirisindeki o ayrıntı gözlerden kaçmadı.
Altın alacaklar dikkat! Mutlaka portföyde bu bulunmalı dedi ve açıkladı
Ekonomi

Altın alacaklar dikkat! Mutlaka portföyde bu bulunmalı dedi ve açıkladı

Stratejist Cüneyt Paksoy, altın yatırımcılarını uyararak "Mutlaka portföyde bulunmalı" dedi.
TRT'den bomba bir dizi daha!
Medya

TRT'den bomba bir dizi daha!

TRT reyting rekorları kıran dizilerine bir yenisini daha ekliyor. Ramazan ayı boyunca Hâce Ahmed Yesevi’nin hayatını anlatan 'Mavera' dizisi..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay