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Endonezya'da düşen uçakla ilgili flaş gelişme! Kara kutu ortaya çıkardı

Endonezya'da düşen Boeing 737 Max 8 tipi uçağının dünya genelinde yankıları sürüyor. Uçaktan çıkan kara kutudan elde edilen bulgulara göre, pilotların son ana kadar kullanım kılavuzunu bulmaya çalıştığı ortaya çıktı.

21 Mart 2019 Perşembe 17:50
Endonezya'da düşen uçakla ilgili flaş gelişme! Kara kutu ortaya çıkardı

Endonezya'da düşen Boeing 737 Max 8 tipi uçağın havacılık sektöründe getirdiği tartışmalar devam ediyor. 189 kişinin yaşamını yitirdiği kaza hakkında yeni bilgiler de ortaya çıkıyor. Uçağın kara kutusundan elde edilen bulgulara göre, Boeing 737 Max 8 tipi uçağı kullanan pilotların uçak düşerken son ana kadar kullanma kılavuzu aradıkları tespit edildi.

Kara kutu ses kayıtlarına göre 29 Ekim 2018'de Endonezya açıklarında düşen Lion Air'e ait uçağın bilgisayar sisteminin, kalkıştan hemen sonra uçağın burnunu aşağı çektiği fark eden pilotlar arızayı gidermek için kullanma kılavuzunu aramış.

Reuters'ın adı açıklanmayan uzmanlara dayandırdığı haberine göre kalkıştan hemen sonra uçağı kontrol etmekte zorlanan pilot, yardımcı pilottan kullanma kılavuzuna bakmasını istiyor.

Yardımcı pilot kalkıştan iki dakika sonra kuleye uçuş kontrolü sorunu yaşadıklarını bildiriyor. Sadece kaptanın göstergelerinin arıza verdiği, yardımcı pilotun göstergelerinin normal olduğu öne sürülüyor.

"Pilotlar son ana kadar çözüm aradı"

Bilgisayarın, hızın düşük olduğu verisini temel alıp anti-stall sistemini devreye soktuğu ve 20 kezden fazla uçağın burnunu aşağı çektiği, pilotların bunu engelleyemediği belirtiliyor.

Hindistan doğumlu 31 yaşındaki kaptanın kullanım kılavuzunda doğru talimatları bulmayı boşu boşuna beklerken, 41 yaşındaki Endonezyalı yardımcı pilotun da uçağı kontrol edemediği aktarılıyor.

Reuters'a konuşan kaynaklardan biri, "Bu 100 soruluk bir testte, siz henüz 75 soruya cevap vermişken zamanın dolmasına benziyor. Dolayısıyla paniklersiniz" yorumunu yaptı.

Son kayıtlara göre kaptan son ana kadar sükûnetini koruyor, yardımcı pilot ise uçak denize çakılırken "Allahu Ekber" diye bağırıyor. Kayıtlar, 12 dakikalık bir süreyi kapsıyor.

Kara kutu ortaya çıkarttı

Aynı uçağın bu kazadan bir gün önce de benzer bir arıza verdiği ve kokpitte bulunan başka bir pilotun sorunu çözdüğü belirtiliyor.

Kara kutuya dair bu kayıtlar ilk kez kamuoyuyla paylaşıldı. Lion Air yetkilileri tüm kayıtların soruşturmayla ilgilenen birimlere teslim edildiğini belirtti.

Dünya genelinde uçuşlar durduruldu

Kalkışından 12 dakika sonra Cava Denizi'ne çakılan uçaktaki 189 kişi hayatını kaybetmişti. Bu yıl 10 Mart'ta Etiyopya Havayolları'na ait aynı tip bir uçağın düşmesi sonucu da 157 kişi ölmüştü.

Benzer özellikler gösteren iki kazanın da Boeing 737 Max 8 tipi uçakla yaşanmasının ardından pek çok ülke uçuşları askıya almıştı.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 17:50
  1. Endonezya
  2. kara kutu

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