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Aktüel Endonezya’da BM’ye Afganistan’da şiddeti durdurma çağrısı
Aktüel

Endonezya’da BM’ye Afganistan’da şiddeti durdurma çağrısı

Yeniakit Publisher
2020-11-21 13:58:07 -
Endonezya’da BM’ye Afganistan’da şiddeti durdurma çağrısı

CAKARTA (AA) - Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne (BMGK), Afganistan’daki şiddeti durdurmak için harekete geçme çağrısında bulundu.

Marsudi, Afganistan Barış Süreci konusunda dün düzenlenen Arria-Formula toplantısına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, BMGK'ye çağrıda bulunarak "Afganistan’daki şiddetin son bulmasına yönelik derhal harekete geçmeli ve daha fazla beklememeliyiz." ifadesini kullandı.

Devam eden şiddetin bölge halkı arasındaki barış ve güven çabalarını aşındırdığını belirten Marsudi, uluslararası toplumun Afganistan barış sürecine yardım etme konusunda katkısını artırması gerektiğini vurguladı.

Marsudi, merkezi hükümetin kapasitesini artırmanın yanı sıra Afgan halkının refahını iyileştirmeye yönelik uluslararası yardıma da ihtiyaç duyulduğunu aktardı.

Marsudi ayrıca, Endonezya’nın, Afgan halkının "özlem duyduğu" barışa ulaşana kadar Afganistan’a desteğinin süreceğini yineledi.

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