  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Endonezya'da balıkçı teknesi alabora oldu! 11 kayıp
Dünya

Endonezya'da balıkçı teknesi alabora oldu! 11 kayıp

Endonezya’nın Bali Adası’nda bir balıkçı teknesinin alabora olması sonucu 11 kişinin kaybolduğu açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-09 15:59:00 -
Endonezya'da balıkçı teknesi alabora oldu! 11 kayıp

Bali Ulusal Arama ve Kurtarma Ajansı (BASARNAS) Başkanı Gede Darmada, yaptığı açıklamada, dev dalgalar nedeniyle pazartesi alabora olan 12 kişilik mürettebatın olduğu teknedeki kayıp 11 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Darmada, dünkü arama çalışmalarında bir balıkçının, adanın Uluwatu açıklarında yüzen bir nesneye tutunmuş halde sağ olarak bulunduğu bilgisini paylaştı.

Teknede can yeleği gibi güvenlik ekipmanlarının yeterli olmadığı bilgisini edindiklerini aktaran Darmada, kayıp 11 balıkçının hayatlarından endişe edildiğini ifade etti.

Darmada, arama kurtarma çalışmalarının Doğu Cava eyaleti kıyılarını kapsayacak şekilde geniş bir alanda süreceğini kaydetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sipariş verdiler! BAE'den darbeciye destek
Dünya

Sipariş verdiler! BAE'den darbeciye destek

Arap ülkelerinin yüz karası Birleşik Arap Emirlikleri, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri darbeci Halife Hafter milisl..
Türkiye'den S-400 Navtex'i
Gündem

Türkiye'den S-400 Navtex'i

Türkiye 13-16 Ekim tarihleri arasında S-400 atış eğitimi için Karadeniz'de Navtex ilan etti.
Aliyev'den Türk devletlerine savaş mektubu
Dünya

Aliyev'den Türk devletlerine savaş mektubu

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan ile başlayan savaşa ilişkin Kazakistan Cumhurbaşkanı Kassym-Jomart Tokayev, Özbekistan Cum..
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay