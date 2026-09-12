Endonezya’da 6,6 büyüklüğünde deprem: Merkez üssü Teluknaga yakınları
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Endonezya’da yaklaşık 358 kilometre derinlikte meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından henüz can veya mal kaybı bildirilmedi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Endonezya’nın Teluknaga bölgesi yakınlarında 6,6 büyüklüğünde deprem kaydedildiğini açıkladı.
DEPREM YERİN 358 KİLOMETRE ALTINDA KAYDEDİLDİ
USGS’nin verilerine göre sarsıntı, yaklaşık 358 kilometre derinlikte gerçekleşti. Deprem nedeniyle şu ana kadar herhangi bir can kaybı ya da maddi hasar bildirilmedi.