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Dünya Endonezya’da 6,6 büyüklüğünde deprem: Merkez üssü Teluknaga yakınları
Dünya

Endonezya’da 6,6 büyüklüğünde deprem: Merkez üssü Teluknaga yakınları

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Endonezya’da 6,6 büyüklüğünde deprem: Merkez üssü Teluknaga yakınları

Endonezya’da yaklaşık 358 kilometre derinlikte meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından henüz can veya mal kaybı bildirilmedi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Endonezya’nın Teluknaga bölgesi yakınlarında 6,6 büyüklüğünde deprem kaydedildiğini açıkladı.

DEPREM YERİN 358 KİLOMETRE ALTINDA KAYDEDİLDİ

USGS’nin verilerine göre sarsıntı, yaklaşık 358 kilometre derinlikte gerçekleşti. Deprem nedeniyle şu ana kadar herhangi bir can kaybı ya da maddi hasar bildirilmedi.

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