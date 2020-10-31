  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Endonezya Ulema Meclisinden Fransız mallarına boykot çağrısı
Aktüel

Endonezya Ulema Meclisinden Fransız mallarına boykot çağrısı

Yeniakit Publisher
2020-10-31 11:57:55 -
Endonezya Ulema Meclisinden Fransız mallarına boykot çağrısı

CAKARTA (AA) Endonezya Ulema Meclisi (MUI), Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron başta olmak üzere Fransız yetkililerin, Hazreti Muhammed'i hedef alan karikatürleri savunmaları ve İslam karşıtı tutumları nedeniyle Fransız mallarını boykot çağrısında bulundu.

MUI Başkan Yardımcısı Muhyiddin Junaidi, yaptığı açıklamada, Macron’un İslamofobik açıklamaları nedeniyle Müslümanlardan özür dileyene kadar Endonezya hükümetinden Paris Büyükelçisi'ni geri çağırmasını istedi.

Fransa’nın İslam karşıtı tutumuna tepki amaçlı Fransız ürünlerinin boykot edilmesi çağrısı yapan Junaidi, Macron’un özür dileme konusundaki isteksizliğini eleştirdi.

Junaidi, Avrupa Birliği Adalet Divanı’na da İslam’a hakaret içeren eylemi ve tavrı nedeniyle Fransa’ya karşı harekete geçme çağrısı yaptı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dikkat çeken görüntüler: Kedinin deprem tepkisi
Gündem

Dikkat çeken görüntüler: Kedinin deprem tepkisi

İzmir'de 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Karşıyaka Bostanlı mahallesinde bulunan bir evin içindeki güvenlik kamerasına yansıyan görün..
Libya başbakanı Serrac son kararını verdi!
Dünya

Libya başbakanı Serrac son kararını verdi!

İstifa edeceğini söyleyen Libya Başbakanı Feyz es-Serrac, son kararını verdi. Serrac'ın, dost ülkelerin çağrıları neticesinde istifa etmekte..
İHA'lar peş peşe havalandı
Gündem

İHA'lar peş peşe havalandı

İzmir'de meydana gelen depremin ardından İHA'lar arama kurtarma çalışmaları için peş peşe havalandı.
Satılık 2010 model BMW 320
Satılık 2010 model BMW 320

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay