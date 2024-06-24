Endonezya, Türkiye’den İnsansız hava araçları istiyor: AKINCI TİHA ve ANKA SİHA almak istiyor

Donanma Amirali Muhammed Ali, özellikle AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) ve ANKA Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) alımını önerdi.

Endonezya Savunma Bakanlığı, konuyla ilgili bir açıklama yayınladı.

Bakanlık, Türk şirketleri BAYKAR ve TUSAŞ'ın Endonezya'nın yerli havacılık şirketi PTDI ile iş birliği yapmaya hazır olduğunu bildirdi. Bu iş birliği, teknoloji transferini de kapsayacak.

Açıklamada, özellikle Bayraktar Akıncı'nın özellikleri vurgulandı.



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Endonezya, Türkiye’den AKINCI TİHA ve ANKA SİHA almak istiyor

Bakanlık yetkililerine göre, Akıncı uzun süre havada kalabilme yeteneğine sahip.

Ayrıca, hem karadaki hem de havadaki hedeflere saldırılar gerçekleştirebiliyor.

Akıncı'nın çeşitli mühimmat taşıyabildiği ve savaş uçaklarına benzer manevralar yapabildiği de belirtildi.

Bu gelişme, Endonezya'nın savunma kabiliyetlerini artırma çabalarının bir parçası olarak görülüyor.

Türk İHA'larının alımı, iki ülke arasındaki savunma iş birliğini güçlendirebilir.

Aynı zamanda, Endonezya'nın bölgesel güvenlik stratejisinde önemli bir rol oynayabilir.

Endonezya, geçtiğimiz yıl TUSAŞ’tan 300 milyon dolar değerinde 12 ANKA SİHA satın aldığını duyurmuştu.

12 adet ANKA’nın Kasım 2025'ten önce teslim edilmesi bekleniyor.

Endonezya ayrıca eğitim, lojistik destek ve ilgili ekipmanın yanı sıra iki yıl veya 600 uçuş saati garanti süresi de alacak.

12 adet ANKA SİHA; Endonezya Hava Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri tarafından kullanılacak.

8.6 metrelik ANKA, 9,100 metre yükseklikte yaklaşık 30 saat havada kalabiliyor.

Türk Hava Kuvvetleri ANKA’yı 2010 yılından bu yana kullanıyor.

AKINCI TİHA alımı ise tamamen yeni bir gelişme.

Dünyanın en büyük SİHA ihracatçısı olan BAYKAR TB2 SİHA için 33 ülkeyle, Bayraktar AKINCI TİHA için ise şimdiye kadar 9 ülke ile olmak üzere toplam 34 ülkeyle ihracat anlaşması imzalandı.