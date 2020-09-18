Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19'a dair gelişmeler

CAKARTA/KUALA LUMPUR/TOKYO (AA) - Asya-Pasifik ülkelerinden Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları, normalleşme sürecinde artmaya devam ediyor.

Endonezya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 3 bin 891 artarak 236 bin 519’a yükseldi.

Virüs kaynaklı ölenlerin sayısı 114 artışla 9 bin 336’ya, iyileşenlerin sayısı da 4 bin 88 artışla 170 bin 774’e ulaştı.

Vaka sayısı başkent Cakarta’da 59 bin 840’a, Doğu Cava’da 39 bin 993’e, Bali'de 7 bin 543’e ve Açe’de 3 bin 352’ye çıktı.

Bu arada Kovid-19 ile Mücadele Timi, ülke genelinde Kovid-19’dan hayatını kaybedenlerin yüzde 80’inin 45 yaş üstü olduğunu açıkladı.

- Malezya’da 95 yeni vaka

Malezya Sağlık Bakanlığı, ülkedeki Kovid-19 vaka sayısının bugün 95 artarak 10 bin 147’ye, aktif vakaların ise 755’e yükseldiğini açıkladı.

Bugün 14 kişi daha sağlığına kavuşurken toplam iyileşen vakalar 9 bin 264’e çıktı.

Son 24 saatte bir kişinin Kovid-19’dan hayatını kaybetmesi üzerine virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 129 oldu.

Son vakaların 90’ı Sabah eyaletinde tespit edilirken diğer vakalar da Kedah ve Selangor eyaletlerinde görüldü.

- Osaka'da vaka sayısı 10 bine yaklaştı

Japonya’da ise son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı vaka sayısı 572 artarak 78 bin 894’e, ölü sayısı 9 artışla 1512’ye yükseldi.

Son bir günde yeni 220 vakanın saptandığı başkent Tokyo metropolünde vaka sayısı 23 bin 828’e ulaştı.

Vaka sayıları, Osaka’da 9 bin 920’ye, Kanagawa’da 6 bin 254’e, Aiçi’de 5 bin 51’e, Fukuoka’da 49 bin 987’ye, Saitama’da 4 bin 391’e, Çiba’da 3 bin 542’ye, Hyogo’da 2 bin 540’a, Okinawa’da 2 bin 322’ye, Hokkaido’da 1927’ye, Kyoto’da 1664’e çıktı.

Son 24 saatte 25 bin 174 kişiye virüs testi yapılırken, yoğun bakımda tedavi gören Kovid-19 hastalarının sayısı 170’e çıktı.