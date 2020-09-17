Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19'a dair gelişmeler

CAKARTA/KUALA LUMPUR/TOKYO (AA) - Asya-Pasifik ülkelerinden Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları, normalleşme sürecinde artmaya devam ediyor.



Endonezya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülke genelinde son 24 saatte 3 bin 635 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 232 bin 628’e çıktı.



Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 122 artarak 9 bin 222’ye, iyileşenlerin sayısı 2 bin 585 artarak 166 bin 686’ya yükseldi.



Vaka sayısı başkent Cakarta’da 58 bin 582’ye, Doğu Cava’da 39 bin 508’e, Bali'de 7 bin 492’ye ve Açe’de 3 bin 236’ya ulaştı.



- Malezya’da 21 yeni vaka



Malezya Sağlık Bakanlığı ise ülkedeki Kovid-19 vakalarının bugün 21 artarak toplam 10 bin 52’ye, aktif vakaların ise 674’e yükseldiğini açıkladı.



Bugün 15 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen vakalar 9 bin 250’ye çıktı.



Kovid-19’dan toplam 128 kişinin yaşamını yitirdiği Malezya’da son 24 saatte virüs nedeniyle ölen olmadı.



Yeni vakaların 16’sının ülke içinde virüs kaptığını açıklayan bakanlık, diğer 5 kişiye de yurt dışındayken Kovid-19 bulaştığını kaydetti.



- Japonya’da ölü sayısı 1500’ü geçti

Japonya’da son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı vaka sayısı 381 artarak 78 bin 212’ye, ölü sayısı 8 artışla 1502’ye yükseldi.



Son bir günde yeni 171 vakanın saptandığı başkent Tokyo’da vaka sayısı 23 bin 608’e, yeni 65 vakanın kaydedildiği Kanagawa’da 6 bin 176’ya ulaştı.

Ülke genelinde şimdiye kadar toplam 68 bin 109 vaka sağlığına kavuştu.

