  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Endonezya, Kovid-19 vakası sayısında Çin'i geçti

Ülkede vaka sayısı 84 bin 882'ye çıktı

Yeniakit Publisher
2020-07-18 12:27:28 -
Endonezya, Kovid-19 vakası sayısında Çin'i geçti

CAKARTA (AA) - Endonezya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısında salgının ilk ortaya çıktığı ülke olan Çin’i geride bıraktı.

Sağlık Bakanlığı Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü Ahmed Yurianto, ülkede, son 24 saatte 1752 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısının 84 bin 882’ye yükseldiğini açıkladı.

Bu rakamla vaka sayısında Çin’i geçen Endonezya’da, ölenlerin sayısı 59 artarak 4 bin 16’ya, iyileşenlerin sayısı da 1434 artarak 43 bin 268’e ulaştı.

Bugün 22 yeni vakanın saptandığı Çin’de ise toplam Kovid-19 vakası sayısı 83 bin 644’e çıkarken, virüsten kaynaklı can kaybı bildirilmedi.

- Test sayısının 30 bine çıkarılması

Endonezya Sağlık Bakanlığı, salgınla mücadele kapsamında günlük ortalama 20 bin olan test sayısını, 30 bine çıkarmayı amaçladıklarını duyurdu.

Vakalar, başkent Cakarta’da 16 bin 236’ya, Doğu Cava’da 18 bin 33’e, Bali’de 2 bin 690’a ve Papua’da 2 bin 552’ye çıktı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2017 model Renault Kangoo
Satılık 2017 model Renault Kangoo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı