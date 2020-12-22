  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Endonezya, İsrail ile ilişkilerini normalleştirmesi karşısında ABD'den milyarlarca dolar fon alabilir
Aktüel

Endonezya, İsrail ile ilişkilerini normalleştirmesi karşısında ABD'den milyarlarca dolar fon alabilir

Yeniakit Publisher
2020-12-22 18:36:24 -
Endonezya, İsrail ile ilişkilerini normalleştirmesi karşısında ABD'den milyarlarca dolar fon alabilir

WASHINGTON (AA) - ABD'li bir yetkili, Endonezya'nın İsrail ile ilişkilerini normalleştirmesi durumunda bu ülkeye sağlanan fonları milyarlarca dolar artırabileceklerini söyledi.

ABD Uluslarararası Kalkınma Finans Kurumu Başkanı Adam Boehler, Kudüs'e yaptığı ziyaret esnasında Trump yönetiminin Müslüman devletler ile İsrail arasındaki ara buluculuk çabaları konusunda konuştu.

Endonezya'nın da İsrail ile normalleşmesini istediklerini belirten Boehler, "Endonezya ile bu konuda konuşacağız. Eğer ilişkilerini İsrail ile normalleştirmeye hazırlarsa, onlara sağladığımız fon desteğini milyarlarca dolar artırabiliriz." diye konuştu.

Boehler, Umman ve Suudi Arabistan'ın da İsrail ile ilişkilerini normalleştirmeye hazır olduklarını umduklarını dile getirerek, Trump'ın son dönemde, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Sudan, Fas gibi ülkelerin İsrail ile anlaşmasına ara buluculuk yaptığını anımsattı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
FOX’un rezil dizisinden ayrılıp Uyanış Büyük Selçuklu dizisine katıldı!
Medya

FOX’un rezil dizisinden ayrılıp Uyanış Büyük Selçuklu dizisine katıldı!

TRT 1'in sevilen dizisi Uyanış Büyük Selçuklu'nun kadrosuna FOX TV dizisinden yeni bir oyuncu katıldı.
Bakan duyurdu! Bir devir sona eriyor
Teknoloji

Bakan duyurdu! Bir devir sona eriyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Türk mühendislerince geliştirilen ve fiziksel SIM kartın yerine kullanılacak olan eSIM 202..
İran asker yollayacaktı! Öyle bir tepki geldi ki... 'Karşılık vermek zorunda kalmayalım'
Dünya

İran asker yollayacaktı! Öyle bir tepki geldi ki... 'Karşılık vermek zorunda kalmayalım'

Taliban Sözcüsü Zebihullah Mücahid, Afganistan'a Şii Fatımiyyun milisleri gönderme niyetinde olan İran'a çok sert tepki gösterdi.
Satılık 2017 model Opel Insignia
Satılık 2017 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay