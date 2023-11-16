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Gündem Endonezya Hastanesi de devre dışı kaldı!
Gündem

Endonezya Hastanesi de devre dışı kaldı!

Yeniakit Publisher
2023-11-16 23:25:00 - 2023-11-17 00:05:58

Endonezya Hastanesi Direktörü Atef el-Kahlout, hastanenin devre dışı kaldığını açıklayarak "Buraya yaralı getirmeyin" dedi.

Katil İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 41 gündür aralıksız devam ediyor.

Şifa Hastanesi'ni kuşatma altında tutan İsrail Gazze'ye yakıt geçişine izin vermediği için hastanelerin büyük çoğunluğunda hizmet durma noktasına geldi.

Hizmet dışı kalan hastanelere Endonezya Hastanesi de eklendi.

Hastanenin direktörü Atef el-Kahlout bugün yaptığı açıklamada, “Daha fazla hizmet sunamıyoruz, hastalara yatak sunamıyoruz” ifadelerini kullandı.

Hastanenin kapasitesinin 140 hasta kapasiteli olduğunu söyleyen Kahlout, şu anda hastanede yaklaşık 500 hastanın bulunduğunu sözlerine ekledi.
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Acil cerrahi müdahaleye ihtiyaç duyan hasta sayısının 45 olduğunu aktaran Kahlout, ambulanslara “Artık hastaneye yaralı getirmeyin” çağrısı yaptı.

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