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Dünya Endonezya Dışişleri Bakanı: Filistin ve Afganistan için elimizden geleni yapacağız
Dünya

Endonezya Dışişleri Bakanı: Filistin ve Afganistan için elimizden geleni yapacağız

Yeniakit Publisher
2023-09-25 09:37:00 -
Endonezya Dışişleri Bakanı: Filistin ve Afganistan için elimizden geleni yapacağız

Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, Filistin ve Afganistan için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, Filistin ve Afganistan için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Endonezya Dışişleri Bakanı Marsudi, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu görüşmelerindeki hitabında, Filistin ve Afganistan halklarını kurtarmak için kolektif bir sorumluluğa ihtiyaç olduğunu belirtti.

Filistin ve Afganistan için ellerinden geleni yapacaklarını vurgulayan Marsudi, "Çok uzun zamandır Filistinli kardeşlerimizin acı çekmesine izin verdik. Endonezya, Filistin devletine desteğimizde bir santim bile geri adım atmayacak. Afgan halkına yardım etmek için elinden geleni yapacaktır" ifadelerini kullandı.

Marsudi, uluslararası hukuka, özellikle de egemenlik ve toprak bütünlüğünün temel ilkelerine saygının desteklenmesi gerektiğini, bunun ise ihtilafların savaş alanları yerine müzakere masalarında çözülmesini sağlayabileceğini dile getirdi.

Ayrıca Marsudi, "Huzurlu, istikrarlı ve müreffeh bir dünya, büyük-küçük, kuzey-güney, gelişmiş ve gelişmekte olan tüm ülkelerin ortak hakkı ve sorumluluğudur" dedi.
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