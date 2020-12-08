  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Endonezya: Çin'e ait potansiyel Kovid-19 aşısı yüzde 97 oranında etkili
Aktüel

Endonezya: Çin'e ait potansiyel Kovid-19 aşısı yüzde 97 oranında etkili

Yeniakit Publisher
2020-12-08 12:32:33 -
Endonezya: Çin'e ait potansiyel Kovid-19 aşısı yüzde 97 oranında etkili

CAKARTA (AA) - Endonezya, 3. faz çalışmalarında yer aldığı Çin’e ait potansiyel yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının yüzde 97’ye varan oranda etkili olduğunu bildirdi.

Devlete ait ilaç şirketi Bio Farma Kurumsal İletişim Başkanı Iwan Setiawan, yaptığı açıklamada, son klinik çalışmalarda elde ettikleri ön verilere göre Çinli ilaç şirketi Sinovac Biotech tarafından geliştirilen "CoronaVac" adlı aşının yüzde 97’ye kadar etkinlik gösterdiğini belirtti.

Setiawan, son bulguların nihai bir sonuç olmadığını ve yürütülen 3. faz klinik çalışmalarının sonucunun gelecek ay başında ortaya çıkmasını beklediklerini ifade etti.

Iwan Setiawan, toplu aşılama süreci öncesinde söz konusu aşının acil kullanım izni için de Gıda ve İlaç Ajansının (BPOM) onayını beklediklerini vurguladı.

- Ağustosta 3. aşama klinik çalışmalara başlanmıştı

Devlet Başkanı Joko Widodo, Sinovac şirketinin Kovid-19 aşısının ilk sevkiyatını teslim aldıklarını ve gelecek ay başına kadar da 1,8 milyon doz daha alım yapmayı planlandıklarını açıklamıştı.

Endonezya, 11 Ağustos’ta yaklaşık 2 bin gönüllüyle Sinovoc’a ait Kovid-19 aşı adayının 3. aşama klinik çalışmalarına başlamıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
MHP'den ihraç edilmişti... İşte Cemal Enginyurt'un yeni partisi!
Siyaset

MHP'den ihraç edilmişti... İşte Cemal Enginyurt'un yeni partisi!

Cumhur İttifakı'nı zedeleyen çıkışları nedeniyle MHP'den ihraç edilen Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'un, Demokrat Parti’ye geçeceği iddia..
Yunanistan'ı karıştıran sözler: Türkiye'nin sancağı olacağız
Dünya

Yunanistan'ı karıştıran sözler: Türkiye'nin sancağı olacağız

Yunan Askeri Akademi Profesörü Kostas Grivas katıldığı bir canlı yayında Yunanistan'da halktan gizlenen gerçekleri ve Türkiye'nin Doğu Akden..
Kopuz neyden yapılır?
Yaşam

Kopuz neyden yapılır?

Orta Asya menşeli bir Türk çalgısı olan Kopuz neyden yapılır? Kopuzun tarihi gelişimi nasıl olmuştur? İşte kopuz çalgısı hakkında detaylar....
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay