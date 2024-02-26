Endonezya Bakanı Marsudi: Gazze'de halk, çifte standart nedeniyle acı çekiyor
Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de halkın "çifte standart" sebebiyle acı çektiğini belirtti.
İSTANBUL (AA) - Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de halkın "çifte standart" sebebiyle acı çektiğini belirtti.
Marsudi, Cenevre'deki Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nde yaptığı konuşmada, Gazze'deki durumu değerlendirdi.
Gazze'de halkın "özellikle insan haklar bağlamında yaşanan çifte standart" nedeniyle acı çektiğini vurgulayan Marsudi, İnsan Hakları Konseyi'nin Gazze'deki insan hakları ihlallerini soruşturması gerektiğinin altını çizdi.
Marsudi, uluslararası toplumu "Gazze'ye destek olmaya" çağırdı.
Uluslararası Adalet Divanı (UAD) geçen ay, İsrail'den, kuvvetlerinin Gazze'de soykırım eylemlerinde bulunmamasını ve Filistinli sivillere insani yardım sağlanmasını garanti etmesini istedi.
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İsrail, Hamas'ın 7 Ekim 2023'teki saldırısının ardından Gazze Şeridi'ne askeri saldırı başlattı. Bombardıman sonucu yaklaşık 30 bin kişi öldü ve 70 binden fazla kişi de yaralandı.