  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bolu'da heyecanlandıran altın gelişmesi! Yakında 'her yerden fışkırıyor' haberini alırsak şaşırmayın

’Hocalı Katliamı’nda hayatını kaybedenler dualarla anıldı: Hocalı, unutmadık unutturmayacağız

ABD ve İsrail derken nur topu gibi bir rakibimiz daha oldu! İşte Bayraktar TB3'ün yeni rakibi

Rusya dünyaya duyurdu! Putin'den flaş Türkiye kararı

Milli muharip uçak KAAN’da dünyayı ayağa kaldıracak gelişme! TÜBİTAK yazılımlar için düğmeye bastı! Bu müthiş özellik eklenecek

Türk akaryakıt devi satıldı! Yeni sahipleri az önce tüm Türkiye'ye ilan etti

Rothchild ailesinin bir numarası Lord Jacob Rothschild öldü

Açıkça söyledi: 'İmamoğlu Ayasofya’nın açılmasından dolayı acı çekiyor!'

Haluk Özdil 'Yüzde 90 ihtimalle olacak' diyerek gram altın tahminini duyurdu! 950 lira birden değişecek

Filmi Türkiye’ye vergiyi İsviçre’ye
Gündem Endonezya Bakanı Marsudi: Gazze'de halk, çifte standart nedeniyle acı çekiyor
Gündem

Endonezya Bakanı Marsudi: Gazze'de halk, çifte standart nedeniyle acı çekiyor

Yeniakit Publisher
2024-02-26 21:20:00 -
Endonezya Bakanı Marsudi: Gazze'de halk, çifte standart nedeniyle acı çekiyor

Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de halkın "çifte standart" sebebiyle acı çektiğini belirtti.

İSTANBUL (AA) - Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de halkın "çifte standart" sebebiyle acı çektiğini belirtti.

Marsudi, Cenevre'deki Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nde yaptığı konuşmada, Gazze'deki durumu değerlendirdi.

Gazze'de halkın "özellikle insan haklar bağlamında yaşanan çifte standart" nedeniyle acı çektiğini vurgulayan Marsudi, İnsan Hakları Konseyi'nin Gazze'deki insan hakları ihlallerini soruşturması gerektiğinin altını çizdi.

Marsudi, uluslararası toplumu "Gazze'ye destek olmaya" çağırdı.

Uluslararası Adalet Divanı (UAD) geçen ay, İsrail'den, kuvvetlerinin Gazze'de soykırım eylemlerinde bulunmamasını ve Filistinli sivillere insani yardım sağlanmasını garanti etmesini istedi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İsrail, Hamas'ın 7 Ekim 2023'teki saldırısının ardından Gazze Şeridi'ne askeri saldırı başlattı. Bombardıman sonucu yaklaşık 30 bin kişi öldü ve 70 binden fazla kişi de yaralandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23