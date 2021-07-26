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Dünya Endonezya 6,2 şiddetinde depremle sallandı
Dünya

Endonezya 6,2 şiddetinde depremle sallandı

Endonezya'nın Sulawesi Adası açıklarında 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2021-07-26 16:46:00 -
Endonezya 6,2 şiddetinde depremle sallandı

Endonezya'nın Sulawesi Adası açıklarında 6,2 şiddetinde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, merkez üssü, Sulawesi'ye bağlı kıyı kenti Luwuk'un 97 kilometre batısı olan depremin, 10,7 kilometre derinlikte kaydedildiğini bildirdi.

Depremde, ilk belirlemelere göre, can veya mal kaybı olmadı.

Endonezya Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu, 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısı yapmadı.

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