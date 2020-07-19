Endişeler geride kaldı kampanyalar herkesi mutlu etti

Hazine ve Maliye Bakanlığının ilan ettiği ve kamu bankaları tarafından finansman desteği ile devam eden süreci Ekonomi Müdürümüz Mehmet Canıtatlı’ya değerlendiren Konutder Yönetim Kurulu Başkanı ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, “Endişelerimizin yerini ümide bıraktığımız bugünlerde, bizim için oldukça iyi bir tabloyla karşı karşıyayız. Bu bayram havası bir süre daha devam etmelidir” mesajını verdi.

İşte Altan Elmas’ın açıklamaları:

Alanın kazandığı kampanya

Kamu bankalarının finansman desteği ile vatandaşların tercih ettiği konut kredileri yeni bir fırsat döneminin de başlamasına vesile oldu. Haziran ayı konut satışlarına baktığımızda, enflasyonun altındaki maliyetlerle sunulan alım fırsatlarında markalı konut projelerinin önemli yer tuttuğunu gördük. Satışların dağılımda ise geçtiğimiz kampanyalara göre bu kez İstanbul’da da ciddi talep artışı söz konusu. Kampanyanın başladığı 2 Haziran tarihinden bugüne Sur Yapı olarak devam eden kredi paketine ‘Rahat bi Nefes Al’ kampanyasıyla destek veriyoruz.

İndirimler de var

Hükümetin sosyal bir bakışla ön ayak olduğu ve kamu bankalarının desteklediği bu kampanya hem ev almak isteyenlere hem de gayrimenkul yatırımcılarına güven ve moral verdi. 15 yıla varan vade ile ilk 12 ay ödemesiz, aylık yüzde 0.64 vade farkıyla finansman sağlanması fevkalade hareketlilik getirdi. Kampanya kapsamında İstanbul projelerinde azami 750 bin lira kredi kullanılabiliyor. Yüzde 20 indirimle satışa sunulan dairelerde yüzde 20 peşinat uygulanıyor ve kalan yüzde 80’lik kısma ise 180 aya varan yüzde 0.64 vade oranıyla kredi kullandırılıp, ilk 12 ay taksit ödenmiyor. Bunların her biri tüketiciler için büyük avantajdır.

Stoklar eriyor

Şu anda yapı ruhsatlarında yüzde 23.8 azalma, iskanlarda ise yüzde 32,2 azalmanın mevcut olduğunu görüyoruz. Rakamlar, artan talebe arzın yetmeyeceğini ve fiyatların önümüzdeki aylarda artacağını bize gösteriyor. Sadece İstanbul’da site içi konutlarda Ocak- Nisan 2020 dönemi arası yüzde 25’lik bir stok erimesi oldu. Mevduat, altın ve döviz yatırımı ile finansal getiri sağlayanlar, gayrimenkulün en güvenilir liman olduğunun bilincinde, sağlam bir yatırım aracı olan gayrimenkule dönerek ayrı bir fırsat elde etmeye başladı. Haziran ayında ise stok erime oranında hızlı bir yükseliş oldu. Kampanya süresince bunun devamı gelecektir.

TÜİK’in, Haziran 2020 konut satış rakamları (190 bin 12) sektöre moral verdi. Ülke genelinde ilk defa satılan konut sayısı yüzde 152 artarak 58 bin 632’ye yükseldi. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 30.9 oldu. Bu rakamlar pandemi sürecinde duraklayan hatta durma noktasına gelen sektörümüzün ne kadar hareketlendiğini kanıtlıyor. Zaten 2019 Ağustos’unda başlatılan kampanyalarla konut piyasasında bir toparlanma başlamıştı. 2020’nin ilk çeyreğinde de bu hareketlilik sürdü, biz de sektör olarak stoklarımızı eritmeye devam edebildik. Pandemi sonrasında haziran ayında başlayan normalleşme sürecinde Bakanlığımızın açıkladığı teşvik paketi de sektörümüzü bizim beklentilerimizin çok üzerinde hareketlendirdi. Normalleşmeye “V” şeklinde başladık diyebiliriz.