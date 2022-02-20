Ender Saraç'tan cayır cayır yağ yakan çay tarifi
Ender Saraç kilo vermek isteyenlerin imdadına çay tarifiyle yetişiyor. Günde 3 bardak tüketebileceğiniz bu çay özellikle spor öncesi kalorilerle savaşıyor. Peki yağ yaktıran çay nasıl yapılır?
Kilo vermek ve sağlıklı kalmak önemli. Peki sağlıklı çay tarifi ile kilo vermeye ne dersiniz? İşte Ender Saraç özel tarifi...
Yağ yakan acı çay yapılışı
Malzemeler
Taze zencefil
Acı biber
Tane karabiber
Yeşil çay
Limon
Yapılışı
Cezvenin ya da demliğin içerisinde 1 büyük bardak su koyun. (Yaklaşık 300 ml)
Taze zencefilden 1-2 cm boyunda 2 parça kesin.
1 çay kaşığı karabiber ve acı biberle birlikte cezveye ekleyin.
Yaklaşık 2 dakika kısık ateşte kaynatın.
Ateşten aldıktan sonra içine 1 tatlı kaşığı kadar yeşil çay atın ve üstünü kapatarak 4 dakika demleyin.
Süzüp bardağa aldıktan sonra içine limon damlatın
Soğumadan tüketin.
Günde 3 defa tüketebilirsiniz. Spor ve hareket öncesi tüketilmesi önerilir.
UYARI: Bu çay mide rahatsızlığı olanlar, hamileler, baharat alerjisi olanlar ve kronik hastalığı olanlar tarafından tüketilmemelidir.