Ender Saraç'ın tarifi: Tansiyona iyi gelen sarımsak limon kürü nasıl yapılır? Karaciğeri temizliyor!

Hazırlanan şekersiz limonata, bağışıklığı güçlendiriyor. Fakat C vitamini deposu limon kürüyle karaciğeri temizlemek mümkün.

Uzmanlara göre, yorulan karaciğeri temizlemek için en ideal bu kür.

Tansiyona iyi gelen sarımsak limon kürü ne işe yarar? Hangi hastalıklara iyi gelir?

-C vitamini deposu olduğu için limon kürü öneriliyor.

-Limonla yapılan detoks bağışıklık sistemini de güçlendiriyor.

-Bir yandan da karaciğer, cilt, akciğer, böbrek, bağırsaklar temizleniyor.

Tansiyona iyi gelen sarımsak limon kürü nasıl yapılır?

Günde yarım limonla başlanılan detoks kürü, iki günde bir yarım limon artırılarak üç hafta sonra beş limona ulaşıyor. Üç haftadan sonra yine her gün yarım limon azaltılarak 40’ıncı günün sonunda kür bitiriliyor. Hazırlanan bir bardak limonlu su soğuk, sıcak veya ılık olarak içilebiliyor. İçine şeker konulmuyor.

Tansiyona iyi gelen Sarımsak Limon Kürünün faydaları

Uzm. Dr. Ender Saraç: Limon sadece karaciğerin değil aslında bütün vücudun çok büyük bir dostudur.

*Sabahları güne limonlu ve biraz ballı ılık su ile başlamak vücudun toksinini atmaya, karaciğeri desteklemeye çok yararlı olur. Asla limon konsantrelerini değil, bizzat limonun kendisini tüketin.

*Eğer gastrit, ülser gibi ciddi mide asit sorunlarınız yoksa doğal C vitaminini deposu olan limonu mutlaka hayatınıza sokun. Limonun çok çok az şekerli, sağlıklı bir meyve olduğunu unutmayın.

*Tıpkı portakal gibi, en şifalı kısmı olan beyaz iç kabuklarını da (sarı değil) katarak ara ara meyve olarak yiyebilirsiniz.

*Limonda iki faydalı ana madde var. İlki sitrik asit, metabolizmayı hızlandırıp iştahı azaltır. İkincisi potasyum, magnezyum gibi eser elementler bakımından fazla olması sayesinde vücudun bu maddelerini destekler.

*En önemlisi de C vitamininin yüksek olmasıdır.

*Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir. Ama düşük tansiyonu olan kişiler dikkat etmeli.

*Limon suyu tansiyonu biraz daha düşürebilir.