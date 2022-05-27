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Aktüel Ender Saraç öneriyor! Zayıflamak için sirkeyi böyle tüketin
Aktüel

Ender Saraç öneriyor! Zayıflamak için sirkeyi böyle tüketin

Zayıflamak için besinler, meyveler, diyetler ve egzersizler araştırılıyor. Profesör Doktor Ender Saraç zayıflamak için sirkeyi öneriyor. Peki, zayıflamak için sirke nasıl ve ne zaman tüketilmeli?

Yeniakit Publisher
2022-05-27 08:35:00 -
Ender Saraç öneriyor! Zayıflamak için sirkeyi böyle tüketin

Doktor Ender Saraç, zayıflamak isteyenlere sirke öneriyor. Sağlıklı beslenme önerilerinde bulunan Ender Saraç, "Sabah aç karnına içeceğiniz 1 bardak suya 1 tatlı kaşığı elmasirkesi içeriğindeki krom ile insülin direncini kırmaya ve zayıflamaya yardımcı olur. (Mideniz sağlam değilse uygulamayınız)" şeklinde konuştu.

Sirkenin faydaları

İltihap ve ülserleri temizler

Antibakteriyel özelliği vardır

Kan basıncını düşürür

Kalp-damar hastalıkları riskini azaltır

Tüketilen yiyeceklerin daha uzun süre midede kalmasını sağlar, tokluk hissi verir ve kilo vermeye yardımcı olur

Hücreleri yeniler

Kabızlığa iyi gelir

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