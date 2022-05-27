Ender Saraç öneriyor! Zayıflamak için sirkeyi böyle tüketin
Zayıflamak için besinler, meyveler, diyetler ve egzersizler araştırılıyor. Profesör Doktor Ender Saraç zayıflamak için sirkeyi öneriyor. Peki, zayıflamak için sirke nasıl ve ne zaman tüketilmeli?
Doktor Ender Saraç, zayıflamak isteyenlere sirke öneriyor. Sağlıklı beslenme önerilerinde bulunan Ender Saraç, "Sabah aç karnına içeceğiniz 1 bardak suya 1 tatlı kaşığı elmasirkesi içeriğindeki krom ile insülin direncini kırmaya ve zayıflamaya yardımcı olur. (Mideniz sağlam değilse uygulamayınız)" şeklinde konuştu.
Sirkenin faydaları
İltihap ve ülserleri temizler
Antibakteriyel özelliği vardır
Kan basıncını düşürür
Kalp-damar hastalıkları riskini azaltır
Tüketilen yiyeceklerin daha uzun süre midede kalmasını sağlar, tokluk hissi verir ve kilo vermeye yardımcı olur
Hücreleri yeniler
Kabızlığa iyi gelir