Ender Saraç önerdi! Ramazan'da kabızlık için birebir
Birçok insan Ramazan'da kabızlık sorunundan yakınıyor. Peki, kabızlık nasıl geçer? Doktor Ender Saraç kabızlık ve tatlı krizi için komposto öneriyor. İşte kompostonun faydaları ve tarifi...
Ramazan'da en çok şikâyet edilen rahatsızlıkların başında kabızlık geliyor. Birçok insan bu noktada bağırsaklarıyla ilgili problem yaşıyor. Peki, kabızlık nasıl geçer? Doktor Ender Saraç kabızlık ve tatlı krizi için komposto öneriyor.
"Kabızlığa karşı en doğal çözüm şekersiz ve bol posalı komposto içmek." diyen Ender Saraç, kompostonun bağırsakları yumuşattığını ve tatlı krizini yumuşattığını söyledi.
Kayısı kompostosunun faydaları
Kabızlığı önler
Toksinleri atar
Saçı besler ve saç dökülmesini önler
Vücut direncini artırır, kemikleri geliştirir
Kalbi korur.