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Sağlık Ender Saraç önerdi! Ramazan'da kabızlık için birebir
Sağlık

Ender Saraç önerdi! Ramazan'da kabızlık için birebir

Birçok insan Ramazan'da kabızlık sorunundan yakınıyor. Peki, kabızlık nasıl geçer? Doktor Ender Saraç kabızlık ve tatlı krizi için komposto öneriyor. İşte kompostonun faydaları ve tarifi...

Yeniakit Publisher
2022-04-07 07:45:00 -
Ender Saraç önerdi! Ramazan'da kabızlık için birebir

Ramazan'da en çok şikâyet edilen rahatsızlıkların başında kabızlık geliyor. Birçok insan bu noktada bağırsaklarıyla ilgili problem yaşıyor. Peki, kabızlık nasıl geçer? Doktor Ender Saraç kabızlık ve tatlı krizi için komposto öneriyor.

"Kabızlığa karşı en doğal çözüm şekersiz ve bol posalı komposto içmek." diyen Ender Saraç, kompostonun bağırsakları yumuşattığını ve tatlı krizini yumuşattığını söyledi.

Kayısı kompostosunun faydaları

Kabızlığı önler

Toksinleri atar

Saçı besler ve saç dökülmesini önler

Vücut direncini artırır, kemikleri geliştirir

Kalbi korur.

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