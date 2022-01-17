En zenginler listesi açıklandı! Listede dünya gelirinin yüzde 50'sinden fazlasına sahip bu küreselci aileler neden yok?

Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam'ın, dünyanın en varlıklı 10 kişisinin sahip olduğu servetin salgın döneminde arttığını ortaya koyan “Eşitsizlik Öldürür” isimli raporu yayınlandı.

Raporda aynı zamanda, yoksulluk sınırında yaşayan kişi sayısının da arttığı gösterildi.

163 milyon kişi yoksulluk sınırının altında

Oxfam'ın İngiltere Başkanı Danny Sriskandarajah, koronavirüs salgınında yürürlüğe konan kapanma tedbirleriyle turizm, seyahat ve ticarete getirilen kısıtlamalar sonrası, 163 milyon kişinin daha yoksulluk sınırının altında yaşamaya başladığını söyledi.

Servetleri 1,5 trilyon doları aştı

Raporda, dünyanın en zengin 10 ismi; Elon Musk, Jeff Bezos, Bernard Arnault, Bill Gates, Larry Ellison, Larry Page, Sergey Brin, Mark Zuckerberg, Steve Ballmer ve Warren Buffet’in toplam servetinin ise salgın döneminde iki kat artarak 1,5 trilyon doları aştığı kaydedildi.

Bunun yanı sıra açlık, sağlık hizmetlerine erişimin sınırlı hale gelmesi, iklim değişikliğinin neden olduğu insani krizler ve şiddet nedeniyle dünyada her 4 saniyede 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

'Toplam servetlerini harcamaları 414 yıl sürer'

Raporda, insanlığın yüzde 99'unun koronavirüs nedeniyle daha kötü durumda olduğu belirtilirken, “En zengin 10 adam her gün bir milyon dolar harcarsa, toplam servetlerini harcamaları 414 yıl sürer.” ifadelerine yer verildi.

"Milyarderler servetlerinin tepesine otursa, Ay'a olan mesafenin yarısına ulaşırlar"

Ayrıca şu bilgilere de yer verildi:

"Dünyanın en zengin 10 insanı, en dipteki 3.1 milyar insandan daha fazla varlığa sahip.

En zengin 10 milyarder toplam servetlerinin en tepesine otursa, neredeyse Ay'a olan mesafenin yarısına (yaklaşık 200 bin kilometre) ulaşırlar.

Koronavirüs dönemindeki kazançlarının vergisi, tüm dünyaya yetecek kadar aşı yapmaya yardımcı olabilir.

İklim değişikliği önlemleri, küresel sağlık ve sosyal koruma ile cinsiyete dayalı şiddetle mücadele çabalarındaki finansman boşluklarını doldurabilir."

Küresel eşitsizlik arttı

Raporda, salgının küresel eşitsizliği daha vahim hale getirdiği belirtildi.

Az gelişmiş ülkelerdeki yoksul kişilerin koronavirüsten ölme ihtimalinin neredeyse 4 kat daha fazla olduğu belirtildi.

Çalışan kadın sayısı azaldı

Öte yandan 2019'a kıyasla bu dönemde çalışan kadın sayısının 13 milyon azaldığı ve 20 milyondan fazla kız çocuğunun okula dönememe riskiyle karşı karşıya olduğu ortaya kondu.

"Lüks roketini uzaya fırlatırken, milyonlarca insan ölüyordu"

Raporun "Milyarder Varyantı" başlığı altında, Blue Origin'in sahibi Jeff Bezos'a işaret edilerek, "Temmuz 2021'de dünyanın en zengin insanı, kendisini ve arkadaşlarını lüks roketiyle uzaya fırlatırken, milyonlarca insan aşılara erişemedikleri veya yiyecek alamadıkları için gereksiz yere ölüyordu." denildi.

'Eşitsizliğe karşı aşı yok'

Raporun 'Eşitsizliği Karşı Aşı Yok' başlıklı kısmında ise, "2022'ye eşi benzeri görülmemiş bir endişeyle giriyoruz. Pandemi başladığında, hepimizin bu işte birlikte olduğumuza dair bir his vardı." ifadeleri kullanıldı.

Dünya gelirinin yüzde 50'sinden fazlasına sahip bu isimler listede yok!

Öte yandan küreselci şirketlerin ise bu tür listelerde hiç yer almadığı görülüyor. Sermayeyi elinde tutan bu bir avuç azınlık çete, dünyaya hükmederken kendilerinin bu listelerde yer almaması kendilerini gizlemesine bağlanıyor.

Peki sermayeyi elinde tutan bu bir avuç azınlık çete, bu güç kim, kimler ve amaçları ney? Bu sermaye ile ulus devletlere ve dünyaya ne yapmak istiyorlar? Amaçları sadece para kazanmak mı, yoksa bu kazandıkları para ile ulus devletleri itibarsızlaştırıp yok etmek ve kendi bakış açıları ile yeni bir dünya düzeni mi kurmak?

Yasakbilgiler.com'da yer alan bilgilere göre, Forbes dergisi her yıl zenginler listesi yayınlanır. Bu listesinin tepesinde bazı isimler vardır. Bu kişiler küresel oligart dediğimiz çetenin taşeronlarıdır. Esas olan arkalarındaki görünmez güçtür. Bu güç günümüzde sermayeyi teknolojiyi, yazılımı ve tekelleşmeyi kullanarak ulus devletleri bir kukla gibi yönetirler.

Bunları anlayabilmek için önce bu küreselciler denenen ve kendilerini elit olduklarını iddia eden kişilerin, ailelerin en önemlilerini tanımak gerek. Dünya gelirinin %50 sinden fazlasına sahip bu %1’lik kesimin ne iş yaptığını bilmek gerek.

Rothschild Ailesi

Bu ailenin atası Mayer Amschel Rothschild tarafından 18.yy Almanya’nın Frankfurt kentinde Yahudi yerleşim yerlerinde dükkân olarak kullandığı küçük bir evde, eski elbise ve antika madeni para satarak ticarete başlamıştır. Yahudi ailelerle karşılıklı dayanışma içinde yürüttükleri ticari ve ailevi ilişkiler ile zamanımızda dünya piyasalarını kontrol eden finans şirketlerinden ve Avrupa’daki çeşitli ülkelerde en büyük bankaların ve merkez bankalarının sahibi olan dev bir imparatorluğa dönüşmüştür.

Paraya hükmeden bu aile bankacılık sistemi ve bankalar arası para hareketlerini ve ulus devletlerin merkez bankalarını kurmuşlardır. Yani küresel projelerin para babasıdır. Hatta Rothschildlerin dedesi ‎Mayer Amschel Rothschild; “Ülkelerin ekonomisini bana verin, kanunlarını kim yaparsa yapsın" demişti.

Bu görüş ilk başlarda küreselci sermayenin de ana felsefesini oluşturmaktadır.

Rockefeller ailesi

Bu aile Rothschild ile piramidin en tepesindeki ailedir. Ailenin kurucusu petrol baronu John Davidson Rockefeller’dir. Chemical ve Chase Manhattan Bbank’ı 1955 yılında ticari bir evlilikle birleştirip bankacılık sektörüne adım attılar. Diğer bankacılık devi aile Rothschild’ın desteği ile ABD’nın mali piyasasında önemli söz sahibi oldular. David Rockefeller her zaman ABD başkanlarının sağ kolu olmuştur. Dünyanın en büyük bankalarından Chase Manhattan Bnak, Citibank ve Standart Oil, Mobil gibi dünyanın petrol pazarını elinde tutan dev şirketlerin en büyük hissedarıdır. Petro-Dolar sistemini Rothschild ailesi ile beraber oluşturup, Ulus devletleri bu alanı kullanarak yönetirler.

Kısaca enerji ve petrole hükmeder.

Küresel anlamda Yeni Dünya Düzeni’nin temel oyuncuları arasında bulunuyorlar.

Russell Ailesi

Bu ailenin geçmişi uyuşturucu ve köle ticaretine dayanmaktadır. Dünya genelinde fuhuş sektörünü de yönetirler. Kazandıkları paralarla kurdukları Russel Vakfı aracılığı ile bir takım gizli örgütlere finansör oldular (Skulls and Bones Society gibi). Ayrıca Yehova Şahitleri’nin kurucularındandır. Yani biraz karanlık bir yapıları var.

Fakat küresel düzendeki görevleri kısaca dünya genelinde uyuşturucu ve fuhuş piyasasını yönetirler ve modern işçilik sisteminin fikir babalarıdır.

DuPont Ailesi

Dünya kimyasal ürünleri piyasasını yönetirler. Günümüzde her evde mutlaka bunlara ait birkaç ürün bulunur. Özellikle barut ve patlayıcı konusunda tekel olmuşlardır. Hatta Amerika’nın ilk barut fabrikası bu aileye aittir. 2. Dünya savaşında Hitlere askeri malzeme yardımında bulunmuşlardır. Sentetik uyuşturucu icadı da bunların ürünüdür. Petrol türevi plastik ürünler ve üretim hammaddelerinin çoğu bu ailenin kontrolündedir.

Yani günümüzde sanayinin ham maddesini yönetirler.

Bundy Ailesi

16.yy Amerika’ya göç eden Püriten bir ailedir. ABD yönetiminde önemli danışmanlık görevler üstlenmişlerdir. Hatta Atom bombasının yapımında ve Manhattan projesinde de görev almışlardır.

Vietnam savaşı döneminde Doğu Asya ve Pasifik Sekreteryalığını bu aile yönetmiştir.

Üstlendikleri bu üst düzey görevler sayesinde danışmanlık şirketleri kurmuşlar ve yüksek kademelerinde hep yer almışlardır. Amerikan savaşlarından tutun da Dünya savaşlarının dahi danışmanlığını bu aile yapmıştır.

Görevleri ülke seçimlerini manipüle etmek, ülkeler arası sorun çıkartmak, kitleleri örgütleyip halk arasında algı yaratmak.

(Obama ve Hilary Clinton gibi isimlerin seçim kampanyalarını yürütmüş Bundy Ailesine ait Benenson Strategy Group, CHP ile de anlaşmışlardır ve Z kuşağını CHP’ye yönlendirme stratejisi bu firmanın ürünüdür).

Oppenheimer Ailesi

Nicholas Oppenheimer İlluminati sisteminin Güney Afrikalı üyesi olduğu söylenmektedir. Elmas Kralı babası Harry Oppenheimer’dan büyük bir miras devralmıştır. Dünyadaki elmas yataklarının %95’ine ve diğer altın, platin gibi değerli taş ve maden yataklarının çoğunluk hisselerine sahiptir. Rothschild ailesinin desteğiyle Cecil Rhodes’un sahibi olduğu, Güney Afrika’daki en büyük maden şirketi DeBeers Consolidated Mines Şirketi’nin kontrolünü elinde tutar.

Küresel anlamda değerli taş ve madenlerini bu aile yönetir.

Freeman Ailesi

Bundy ailesi gibi ABD danışmanlarının arasındadırlar. Gaylord Freeman, Roger A.Freeman birçok başkan ve kongre üyesine tavsiyelerini ya da doğru bir tabirle emirlerini uygulatmıştır ama hiç kimse onların adlarını duymamıştır.

Lord Ailesi

ABD’ye 16.yy gelen ve bireyleri örgüt için üst düzey görev yapmış köklü bir ailedir. Nathan Lord ve Thomas Lord aileleri, ABD yönetiminde etkin roller üstlenmiştir. Winston Lord 1977-1985 yılları arasında CFR Yönetim Kurulu başkanlığı yapmıştı.

Morgan Ailesi

Morgan Ailesi’nin arkası sağlam. ABD’de enerji, ulaşım, savunma sanayi ve uzay teknolojisinde pek çok kazanım elde etmiş olan aile, Rockefellerlar’ın himayesinde bulunuyor. Amerikan İç Savaşı sırasında Amerikan Masonik Devleti’ni dolandırmakla suçlansalar da mahkemeden beraat ederek üstüne bir de tazminat almışlar.