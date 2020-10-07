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Ekonomi En zengin Amerikalılar Kovid-19 krizindeki kayıplarının çoğunu geri kazandı
Ekonomi

En zengin Amerikalılar Kovid-19 krizindeki kayıplarının çoğunu geri kazandı

Yeniakit Publisher
2020-10-07 17:50:42 -
En zengin Amerikalılar Kovid-19 krizindeki kayıplarının çoğunu geri kazandı

WASHINGTON (AA) - En zengin Amerikalılar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) krizinde kaybettiği servetlerinin çoğunu 5 ayda geri kazandı.

Varlık araştırma şirketi Wealth-X'in yeni raporuna göre, servetleri en az 30 milyon dolar olan en zengin Kuzey Amerikalılar, salgın öncesindeki servetlerinin çoğunu yeniden elde etti.

Söz konusu zenginlerin kolektif net servetleri, mart ayı sonundan ağustos sonuna kadar olan süreçte yüzde 37 artarak yaklaşık 12,5 trilyon dolara ulaştı.

En zengin Amerikalılar, servetlerinde 2019'un sonundan bu yana kaydedilen yüzde 3'lük düşüşe rağmen dünya genelinde yüksek servete sahip bireylerden daha hızlı toparlandı.

Küresel servet ise 2019'un sonunda kaydedilen seviyelerin yüzde 9 altında seyretti.

Aynı dönemde, Kuzey Amerika'da serveti en az 30 milyon dolar olan bireylerin sayısı yüzde 28 artarak 104 bin 440'a yükseldi.

Hem ABD hem de dünyada yüksek servete sahip kişilerin sayısı 2019'un sonu itibarıyla yaklaşık yüzde 3 azaldı.

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