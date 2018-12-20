En zararlılardan olan tuzun faydaları da var

Hem sağlığımıza hem de cildimize birçok yararı olan tuzlu suyun aynı zamanda mutfakta ve temizlikte de işimizi kolaylaştırdığını biliyor musunuz?

Denize girdikten sonraki dinlenmişlik ve arınmışlık halini belki bilirsiniz. Havuzda bu hissedilmez. Sebebi sudaki tuzdur.

Sizler de akşam eve geldiğinizde bütün günün üzerinizde bıraktığı ağır etkiler ve stresten kurtulmak için ya da toplantı, sınav gibi üzerinizde gerilim yapan durumlardan önce ellerinizi bir miktar (1 litre suya iki çorba kaşığı tuz yeterli) tuzlu suyla yıkadığınızda bu birikmiş olan negatif elektrikten kurtulur ve arınırsınız.

Ellerinizi de yıkayın

Her akşam eve geldiğinizde ellerinizi sabunlamadan önce, banyonuzda lavabo başında önceden hazırlayıp bıraktığınız bir miktar tuzlu su ile yıkayın.

Banyoda da arada tuzlu suyu başınızdan aşağıya dökerseniz iyi sonuçlar alırsınız.

İş dönüşü ayaklarınızı tuzlu suyla yıkamak tahmin ettiğinizin ötesinde bir yarar sağlar.

Tuzlu su bedende birikmiş negatif elektriği iletkenliği sayesinde sizden alır götürür.

Osteoporoz sorunlarını önler

Sağlıklı kemikler için faydalı olan tuzun yaklaşık 4/1'i kemiklerde depolanmaktadır. Su ve tuzun kemiklerde eksikliği sodyum eksikliğine bu da kemiklerin zayıflamasına sebep olur. Böylece aşırıya kaçmadan düzenli olarak az mağara tuzlu ayran içmek faydalıdır.

Tuz diş sağlığında önemli rol oynar

Bu özelliğinden dolayı diş macunlarında katkı maddesi olarak kullanılmaktadır. Ev yapımı deniz tuzu ve kabartma tozu karıştırılmış macunu dişlerinize uygulayabilirsiniz. Bu hem dişlerin temizlenmesini sağlar hem de diş minelerini güçlendirir. Fakat bu macun içinde asla kıvama girmemiş sert tuz parçacıkları olmamalı.

Depresyon ve uykuya faydaları

Tuz eksikliği uyurken ağızdan salya akıntısına sebep olur. Tükürük bezleri aşırı balgam üretir. Yatmadan içtiğiniz az tuzlu ılık ayran aşırı tükürük üretimini engeller. Gece dinlenmeyi sağlar, bu aynı zamanda depresyondan korur.

Tükrük bezlerinin uyarılması hızlı sindirmi kolaylaştırır. Kabızlığı önler.

Tuz, anti viral özelliklere sahip doğal en eski antibiyotiklerindendir. Virüs, ateş, grip gibi hastalıkların tedavisinde kullanılır ve bu hastalıklara karşı bağışıklık sistemini güçlendirir.

Asit seviyesi

Kas ve sinir sistemi sağlığı için bünyede asit seviyesinin sağlıklı düzeylerde olması oldukça önemlidir. Tuz bu asit seviyesini dengeleyerek sağlığımızı korur.

Potasyum kasların sağlıklı şekilde çalışması için hayati önem taşır. Kas ağrıları, spazmlar ve kramplara engel olur.

Abartmayın fazlası zehirden beter

Sodyum oranı fazla olan tuz böbreklere zarar verir. Kristal halde salata ve yemeklerde kullanılan tuz erimeden yutulduğu için çok tuz tadı vermez ama vücuda girdiğinde çok fazla tuz zararlı olacaktır.

Kaya tuzu, sofra tuzu, himalaya tuzu, deniz tuzu bunların hepsinin içeriğinde yüzde 96’dan yüzde 100’e değişen oranlarda tuz vardır.

Tuz sodyum klorürdür fazla sodyum vücut için zararlıdır.

Tuzla birlikte aldığımız fazla sodyum bizim damar sağlığımız başta olmak üzere kalp, beyin, böbrek sağlığımızı olumsuz etkiler.

Sağlık için günlük 5-6 gram tuz tüketimi yeterlidir. Fazla tuz tehlikelidir.