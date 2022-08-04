En zararlı yiyecek nedir? Sağlığa en zararlı 10 yiyecek

Özellikle gelişmiş ülkelerde ölüm nedenlerinin yüzde 26’sı işlenmiş et ürünlerini aşırı derecede tüketmekten kaynaklanıyor. Salam, sucuk, sosis ve pastırma gibi işlenmiş et ürünlerinde bulunan koruyucu maddeler ve aşırı tuz insan sağlığını tehdit eden faktörlerin başında geliyor.

Son olarak, ABD merkezli New York Post gazetesi, uzmanların çalışmalarından yola çıkarak sağlığa en zararlı 10 yiyeceği derledi.

Listeye göre uzak durulması gereken 10 yiyecek şöyle...

PASTIRMA

Doktor Reyzan Shali, normal hücrelerin kanser hücrelerine dönüşme sürecine atıfta bulunarak, “Birçoğu, Dünya Sağlık Örgütü’nün karsinojenez söz konusu olduğunda pastırmayı tütünle aynı kategoride sınıflandırdığını bilmiyor” sözleriyle işlenmiş etin sağlığa zararına vurgu yaptı.

HİNDİ FÜME

Doktor Reyzan Shali, “Eti zararlı yapanın işleme süreci olduğunu açıklıyorum. Dolayısı ile daha sağlıklı hale getirmek için pastırmayı hindi ile değiştirmek bir şey ifade etmiyor” dedi.

KIZARMIŞ YİYECEKLER

Ruh Sağlığı Diyetisyeni olarak tanınan diyetisyen Angela L. Lago, “Hiç kızarmış yiyecekler yemeyin demiyorum, ancak kızarmış yiyecekler kimsenin diyetinin temelini oluşturmamalı. Genel olarak, kızarmış yiyecekler yağ, tuz ve kalori bakımından daha yüksektir, bunların tümü kalp sağlığı ve obezite geliştirme riskini artırmaktadır” dedi.

PATATES CİPSİ

Illuminate Labs tıbbi danışman Andrea Paul, bu popüler atıştırmalık yiyeceklerin sağlığa zararını şu sözlerle açıklıyor: Düşük besin değeri, kullanılan ucuz yağ ve yüksek miktarda sodyum.

İŞLENMİŞ ŞEKER

Paul, “İşlenmiş şekerin besin değeri esasen sıfırdır ve tıbbi araştırmalarda obezite ve metabolik hastalık riskini artırdığı gösterilmiştir” sözleriyle şekerli ve paketlenmiş gıdaların riskini açıklıyor.

İŞLENMİŞ YAĞLAR

Uzmanlar, “işlenmiş yağları mümkün olduğunca diyetinizden çıkarmaya çalışın” ifadelerinde bulunurken, beslenme uzmanı olan Arika Hoscheit bunun nedenini şöyle açıklıyor:

“Üzüm çekirdeği, soya fasulyesi, kanola, pamuk tohumu, mısır ve bitkisel yağlar gibi işlenmiş yağlar genellikle insan sağlığına zararlıdır. Çünkü işleme sırasında yağları oksitleyen aşırı yüksek sıcaklıklara ulaşıyorlar."

HİDROJENE YAĞLAR

Bu yağ kategorisi, birçok paketlenmiş gıda ve fast food ürününde yer alıyor. Beslenme uzmanı Paul, “Hidrojenlenmiş yağların, nüfus araştırmalarında ölüm oranlarını artırdığı kesin olarak gösterilmiştir. Fıstık ezmesi gibi birçok popüler tüketici ürünü markası hidrojene yağlar içerdiğinden, tüketicilerin paketlenmiş gıda ürünlerinin üzerindeki içerik etiketini okumaları önemlidir” ifadelerinde bulunurken, bu yağlardan uzak durulması gerektiğini vurguladı.

RAFİNE KARBONHİDRATLAR

Rafine karbonhidartlara beyaz ekmek, beyaz pirinç ve makarna, hamur işleri, pizza ve daha fazlası dahildir. Lago, “Rafine tahıl ürünlerinin vücudumuzda iltihaplanmayı teşvik ettiği biliniyor, genellikle şeker oranı daha yüksek ve obezite ile de ilişkili” dedi.

SOSİS

“İşlenmemiş Kırmızı ve İşlenmiş Etler ve Koroner Arter Hastalığı Riski başlıklı [Güncel Ateroskleroz Raporlarında yayınlanan] bir araştırmaya göre, mevcut kanıtlar işlenmiş et tüketiminin koroner arter hastalığı insidansına etki ettiği saptanmıştır."

İŞLENMİŞ ET

Kahvaltılık sucuk, pastırma ve hindi füme gibi işlenmiş etlerin sağlığınız için korkunç olduğu açıklansa da, bu yiyecek kategorisi bir bütün olarak sağlıksız. Bu nedenle, bağımsız bir bölümü hak ediyor.

Sosisli sandviçler, şarküteri etleri, paketlenmiş sucuk ve daha fazlası, diyetinizden tamamen çıkarılmamışsa, mümkün olduğunca kaçınılması gerekilen gıdalar arasında yer alıyor. Dünya Sağlık Örgütü, işlenmiş etleri 1. grup kanserojen olarak sınıflandırdı, yani kansere neden olduğu biliniyor.

Lago, “İşlenmiş etler, taze ette bulunmayan kimyasallar içerir” diyor.

En çok merak edilen kısa soru ve cevaplar

En Zararlı, Sağlıksız Yiyecekler

İşlenmiş Etler. Bol Yağda Kızarmış Gıdalar. Tatlandırıcılar. Paketli Gıdalar. Margarin. Şekerlemeler, Jelibonlar. Tavuk Nugget. Beyaz Şeker.

En sağlıksız yiyecek nedir?

Zararlı yiyecekler ve diyabet diyet içecekler, konserve gıdalar, dondurulmuş gıdalar, kahve kreması, trans yağlar, bulyon, şekerli içecekler, dondurma, bisküvi, işlenmiş ve kırmızı et tüketimi, kızarmış yiyecekler başlıca uzak durulması gereken gıdalardır.

En sağlıklı yiyecek nedir?

Yumurta. Doğanın en kusursuz yiyeceği olarak tanımlanıyor. Protein bakımından zengin ama kalorisi düşük. Beyni korur ve göz sağlığını güçlendirir.

Bu yiyecekler kanser, kalp ve damar hastalıklarının sebeplerinden…Zararlı yiyecekler ve içecekler nelerdir?

Margarin. Şekerli tahıl gevrekleri. Fast-Food burgerler. Yağda kızartılmış hamur tatlıları Mikrodalgada patlamış mısır. Her çeşit hamur işi ve kızartma. Üçü, beşi bir arada hazır kahveler. Poğaça ve benzeri gıdalar.

Zararlı hazır gıdalar nelerdir?

– İşlenmiş et ve et ürünleri (salam, sosis, sucuk, pastırma, vb.) – Yüksek yağ ve tuz içeren hazır yemekler, – Beyaz unla yapılmış hamur işi ürünler, – Parmak balık, schnitzel, dondurulmuş patates gibi ürünler uzak durmamız gereken işlenmiş gıdalardandır.

En zararlı içecek nedir?

Listenin ilk sırasında Amerikan dondurma üreticisi Cold Stone’un 2010 kalorilik “milkshake”i bulunuyor. İçinde 131 gram yağ, 153 gram şeker bulunan ve çikolatalı dondurma ile süt ve fıstık ezmesinden yapılan milkshake, sağlık dünyasında büyük tartışma yarattı.

Sağlıksız içecekler nelerdir?

İşte en sağlıklı ve sağlıksız içecekler

Sebze suyu: Beslenmenize güçlü bitki bazlı besinler eklemenin en iyi yolu sebze suyu içmektir. Milkshake: Kalori içeriği ve doymuş yağ asidi açısından en sağlıksız içeceklerden biri milkshake! Meyve kokteyli: Bu ürünlerin çoğunda az miktarda gerçek meyve suyu bulunuyor.

Dünyanın en sağlıklı besini nedir?

Dünyanın en iyi besini olarak seçilen bademin, kilo vermeye de yardımcı olduğu gösterilmiştir. Her ne kadar yüksek kalorili ve yüksek yağlı bir besin olarak gözükse de oldukça doyurucudur. Özellikle işlenmiş karbonhidratların yerine badem tüketmeniz, size düşük kalori olarak dönecektir.

Hazır gıdalar neden zararlı?

HAZIR GIDALARIN ZARARLARI NELERDİR?

Çok uzun vadede tüketilen hazır gıdalar kanser olma riskini arttırıyor. Kalp krizine neden oluyor, kalp hastalıkları ve damar hastalıklarına yol açıyor. Kişilerin diyabet (şeker hastalığı) olma riskini arttırıyor.

Paketlenmiş gıdalar neden zararlı?

Paketlenen ürünlerin raf ömrünü uzatmak için içlerine koruyucu katkı maddeleri katıldığında, bunlar da sağlığımıza zarar verebiliyor. Obeziteden diyabete, kanserden alzheimer’e, parkinsondan kalp-damar rahatsızlıklarına kadar daha birçok hastalığı tetikliyor.

Hangi içecek sağlıklı?

Sabahları içebileceğiniz ve gününüzü daha iyi geçirmenize yardımcı olacak en sağlıklı içecekler

SU. BEZELYE SÜTLÜ VE TARÇINLI MATCHA ÇAYI. SİYAH ÇAY. KEMİK SUYU. TAZE NANE ÇAYI. KAHVE. LİMONLU ILIK SU. KURŞUN GEÇİRMEZ KAHVE.

En faydalı içecek nedir?

Yararlı içecek listesinde akla gelen ilk içecek su olur. Ancak diğerlerini yabana atmamak gerek! Yararlı içecek listesinde akla gelen ilk içecek su olur. Aslında, ufak şikayetlerden osteoporoz (kemik erimesi) gibi ciddi rahatsızlıklara kadar pek çok durumda bağışıklık sistemimize destek olan başka içecekler de var.

En sağlıklı içecek nedir?

Seviye- Yağsız veya Düşük Yağlı Süt, Soyalı İçecekler Böylece daha az yağ, daha az kolesterol ve daha az kalori alınır. Kemik mineral yoğunluğunu koruyabilmek için süt içmek büyük önem taşımakla birlikte yapılan çalışmalar sütte bulunan kalsiyumun kilo kontrolünde de yardımcı olduğunu göstermektedir.

Hangi yiyecekler vücudumuza zarar verir?

Günlük beslenme nasıl olmalı?

Dengeli ve sağlıklı beslenmenin temel ilkeleri:

Alınan besinlerin içerik ve oranları fizyolojik olmalı Alınan enerji miktarına dikkat edilmeli. Öğünler sık ve az olarak alınmalı Protein ve karbonhidrat oranlarına dikkat edilmeli. Yağ sınırlamasına önem vermeli. Taze meyve ve sebze tüketimi artırılmalı.

Dünyadaki En sağlıklı yemek nedir? En sağlıklı nasıl beslenilir?

Sağlıklı Bir Yaşam İçin 10 Beslenme Önerisi

1) Öğün Atlamayın. 2) Öğününüz Çeşitli Olsun. 3) Bol Sebze ve Meyve Tüketin. 4) Yağ Tüketimini Azaltın. 5) Hazır Yiyeceklere Sınır Getirin. 6) Kurubaklagil ve Lifli Besinleri Tüketin. 7) Bol Bol Su İçin. 8) Alkol Alıyorsanız Azaltın.

Sağlıklı bir gün için ne yapmalıyız?

İyi Bir Gün ve Kaliteli Bir Hayat Geçirmek İçin Kazanmamız Gereken 8 Önemli Alışkanlık

1. 7 saat ve üzeri sağlıklı bir uykunun gerekli olduğunu bilin. Meditasyon yapmak ve dua etmek yaşam kalitesini arttırır. 3. Düzenli spor yapın. 4. 30 gram protein tüketin. Soğuk suyla duş alın.

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