En yüksek ödenek TPAO’ya

TPAO’yu 14 milyar 623 milyon lirayla Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), 8 milyar 500 milyon lirayla Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) takip etti. Toprak Mahsulleri Ofisi’ne (TMO) 76 milyon 800 bin lira, Et ve Süt Kurumu’na 76 milyon 808 bin lira ödenek teklif tavanı ayrıldı. Kamu payı yüzde 50’nin üzerinde olan KİT’lerin ödenek teklif tavanları toplamı, 2022 için 61 milyar 870 milyon 156 bin lira, 2023 için 63 milyar 875 milyon 612 bin lira, 2024 için de 63 milyar 846 milyon 624 bin lira olarak belirlendi.