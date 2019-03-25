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En yüksek işsizlik oranı Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde

Türkiye'de geçen yıl en yüksek işsizlik oranı, yüzde 18,1 ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde görüldü.

25 Mart 2019 Pazartesi 10:50
En yüksek işsizlik oranı Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde

Türkiye'de geçen yıl en yüksek işsizlik oranı, yüzde 18,1 ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde kaydedildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "İş gücü İstatistikleri 2018" sonuçlarını açıkladı.

TÜİK'in, Türkiye'yi 12 bölgeye ayırarak yaptığı hesaplamaya göre, geçen yıl işsizlik oranı en yüksek bölge yüzde 18,1 ile Güneydoğu Anadolu, en düşük bölge yüzde 6,2 ile Doğu Karadeniz olarak belirlendi.

Türkiye'nin 26 bölgeye ayrıldığı istatistiklerde ise işsizlik oranı en yüksek bölge yüzde 25 ile "Mardin, Batman, Şırnak, Siirt" oldu. Bunu yüzde 21,5 ile "Van, Muş, Bitlis, Hakkari" bölgesi takip etti. İşsizlik oranının en düşük olduğu bölge ise yüzde 5,1 ile "Kastamonu, Çankırı, Sinop" olarak kayıtlara geçti.

En yüksek istihdam oranı yüzde 55,3 ile "Tekirdağ, Edirne, Kırklareli" bölgesinde kaydedildi. Bunu yüzde 53,7 ile "Kastamonu, Çankırı, Sinop" bölgesi izledi. En düşük istihdam oranı yüzde 30,5 ile "Mardin, Batman, Şırnak, Siirt" bölgesinde tespit edildi.

İş gücüne katılma oranının en yüksek olduğu bölge yüzde 59,7 ile "Tekirdağ, Edirne, Kırklareli" oldu. Bunu yüzde 57,4 ile "İstanbul" bölgesi takip etti. En düşük iş gücüne katılma oranı yüzde 40,7 ile "Mardin, Batman, Şırnak, Siirt" ve yüzde 46,8 ile "Gaziantep, Adıyaman, Kilis" bölgelerinde kayıtlara geçti.

- İstihdam edilenlerin sektörel dağılımları

İstihdam edilenler içinde tarım sektörünün payının en yüksek olduğu bölge yüzde 53,5 ile "Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan", en düşük olduğu bölge yüzde 1,2 ile "İstanbul" oldu.

Sanayi sektörünün istihdam edilenler içindeki payının en yüksek gerçekleştiği bölge yüzde 40,8 ile "Bursa, Eskişehir, Bilecik" olarak kaydedilirken, bunu yüzde 35,8 ile "Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova", yüzde 35,3 ile "Tekirdağ, Edirne, Kırklareli" bölgeleri izledi.

Sanayi sektörünün payının en düşük bölge ise yüzde 11,6 ile "Erzurum, Erzincan, Bayburt" olarak belirlendi.

İstihdam edilenler içinde hizmet sektörünün payının en yüksek olduğu bölge yüzde 72,8 ile Ankara, en düşük olduğu bölge yüzde 32,7 ile "Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan" oldu.

- Eğitim durumuna göre işsizlik

Türkiye'de okuma yazma bilmeyenler arasındaki işsizlik oranı yüzde 5,8 olarak kaydedildi. Okuma yazma bilen fakat bir okul bitirmeyenlerin işsizlik oranı yüzde 11,5, ilkokul mezunlarının yüzde 8,5, ilköğretim, ortaokul ve orta dengi meslek okullarından mezun olanların yüzde 12,3, genel lise mezunlarının yüzde 13,1, meslek lisesi mezunlarının yüzde 11,4, yüksekokul ve fakülte mezunlarının işsizlik oranı ise yüzde 12,4 olarak belirlendi.

(Bitti)

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 10:50
  1. Düzce
  2. Kilis
  3. Yalova
  4. Iğdır
  5. Ardahan
  6. Şırnak
  7. Batman
  8. Bayburt
  9. Van
  10. Tekirdağ
  11. Sinop
  12. Siirt
  13. Sakarya
  14. Muş
  15. Mardin
  16. Kocaeli
  17. Kırklareli
  18. Kastamonu
  19. Kars
  20. İstanbul
  21. Hakkari
  22. Gaziantep
  23. Eskişehir
  24. Erzurum
  25. Erzincan
  26. Edirne
  27. Çankırı
  28. Bursa
  29. Bolu
  30. Bitlis
  31. Bilecik
  32. Ankara
  33. Ağrı
  34. Adıyaman
  35. bölgelere göre işsizlik
  36. eğitim durumuna göre işsizlik
  37. İş gücü İstatistikleri 2018
  38. işsizlik
  39. TÜİK

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