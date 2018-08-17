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En yetkili isim açıkladı! 'Tamamen tükendi'

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Genel Başkanı Birol Özcan, Kurban Bayramı öncesi gidiş-dönüş otobüs biletlerinin tükendiğini söyledi.

17 Ağustos 2018 Cuma 10:01
En yetkili isim açıkladı! 'Tamamen tükendi'

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Genel Başkanı Birol Özcan, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bayram tatili 9 gün olduğu ve bayram sonrası yaz tatilinin son dönemine denk gelmesi nedeniyle hem gidiş hem de dönüş biletleri tükendi. İki taraflı koyduğumuz ek seferlerin biletlerini satmaya başladık.

Gidişlerimiz yoğun ama dönüşlerimiz acayip yoğun. Ek seferler için izin süresi 28 Ağustos'ta bitecek. Talebimiz bu ek sefer süresinin 3 Eylül'e kadar uzatılması. Normalde yaz mevsiminde İstanbul'dan Anadolu ve Trakya'ya günde ortalama bin 500-bin 700 otobüs seferi oluyor ancak son günlerde bu sayı 2 bine çıktı.

Bugünden itibaren 4 gün boyunca İstanbul'dan ek seferlerle birlikte günde tam 2 bin 500 otobüs seferi olacak"

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2018 Cuma 10:01
  1. İstanbul
  2. Türkiye Otobüsçüler Federasyonu
  3. Birol Özcan
  4. yolcu otobüsü
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  6. biletlerin hepsi tükendi
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  10. açıklama

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