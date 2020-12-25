En yeni ve en güzel Cuma mesajları
Cuma günleri Müslümanlar için ayrı bir öneme sahip. Bayram niteliğinde olan Cuma gününde Müslümanların birbirlerini tebrik ve dua etmesi eskiden beri süregelen bir gelenek. Sizler için en yeni ve en güzel Cuma mesajlarını derledik. İşte sevdiklerinizle paylaşabileceğiniz en güzel Cuma mesajları…
Sosyal medya platformlarında sevdiklerinizle paylaşabileceğini en yeni ve en güzel Cuma mesajları:
-Allah'ım! Efendimiz Muhammed'e, âline, ashabına ve ihvânına, Senin razı olacağın şekilde ve onun hakkını eda edecek bir surette salât ve selâm et, bize ve dinimize selâmet ver. Âmin, ey Rabbü'l-Âlemîn. Hayırlı Cumalar…
-İnsan dini kadar insandır, dünya yalandır, önemli olan tek gerçek şey imandır, ona sığındığında ruhunu huzur kaplar ve benliğin daima mutlu kalır. Hayırlı Cumalar...
Sevdiklerinize gönderebileceğiniz anlamlı Cuma mesajları
-Ey gecenin sahibi.. Nasıl ki kudretinle geceyi gündüzle örtüyorsan; bizim de hatalarımızı, günahlarımızı rahmetinle ört… Hayırlı Cumalar…
-La ilahe illallah! Kalbimizi karartma, rızkımızı azaltma, kabrimizi, daraltma, senden başka kapı aratma, insanlara muhtaç etme. Hayırlı Cumalar…
-Rabbim! Sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar…
-Ey Rabbim! Evimizden bereketi, dilimizden duayı, kalbimizden senin ve Resulünün sevgisini eksik etme. Dualarımızı kabul, ömrümüzü nurlu kıl. Amin. Hayırlı Cumalar…
-Bizi dostlarına dost, düşmanlarına düşman olanlardan ve sabreden ve şükredenlerden eyle! İşinde sebat eden, nimetine şükreden, ibadetini güzel yapan, doğru konuşanlardan eyle Ya Rabbim. Amin. Hayırlı Cumalar…