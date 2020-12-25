Sosyal medya platformlarında sevdiklerinizle paylaşabileceğini en yeni ve en güzel Cuma mesajları:

-Allah'ım! Efendimiz Muhammed'e, âline, ashabına ve ihvânına, Senin razı olacağın şekilde ve onun hakkını eda edecek bir surette salât ve selâm et, bize ve dinimize selâmet ver. Âmin, ey Rabbü'l-Âlemîn. Hayırlı Cumalar…

-İnsan dini kadar insandır, dünya yalandır, önemli olan tek gerçek şey imandır, ona sığındığında ruhunu huzur kaplar ve benliğin daima mutlu kalır. Hayırlı Cumalar...

Sevdiklerinize gönderebileceğiniz anlamlı Cuma mesajları

-Ey gecenin sahibi.. Nasıl ki kudretinle geceyi gündüzle örtüyorsan; bizim de hatalarımızı, günahlarımızı rahmetinle ört… Hayırlı Cumalar…

-La ilahe illallah! Kalbimizi karartma, rızkımızı azaltma, kabrimizi, daraltma, senden başka kapı aratma, insanlara muhtaç etme. Hayırlı Cumalar…

-Rabbim! Sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar…

-Ey Rabbim! Evimizden bereketi, dilimizden duayı, kalbimizden senin ve Resulünün sevgisini eksik etme. Dualarımızı kabul, ömrümüzü nurlu kıl. Amin. Hayırlı Cumalar…

-Bizi dostlarına dost, düşmanlarına düşman olanlardan ve sabreden ve şükredenlerden eyle! İşinde sebat eden, nimetine şükreden, ibadetini güzel yapan, doğru konuşanlardan eyle Ya Rabbim. Amin. Hayırlı Cumalar…