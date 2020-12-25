  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İSLAM En yeni ve en güzel Cuma mesajları
İSLAM

En yeni ve en güzel Cuma mesajları

Cuma günleri Müslümanlar için ayrı bir öneme sahip. Bayram niteliğinde olan Cuma gününde Müslümanların birbirlerini tebrik ve dua etmesi eskiden beri süregelen bir gelenek. Sizler için en yeni ve en güzel Cuma mesajlarını derledik. İşte sevdiklerinizle paylaşabileceğiniz en güzel Cuma mesajları…

Yeniakit Publisher
2020-12-25 11:47:00 -
En yeni ve en güzel Cuma mesajları

Sosyal medya platformlarında sevdiklerinizle paylaşabileceğini en yeni ve en güzel Cuma mesajları:

-Allah'ım! Efendimiz Muhammed'e, âline, ashabına ve ihvânına, Senin razı olacağın şekilde ve onun hakkını eda edecek bir surette salât ve selâm et, bize ve dinimize selâmet ver. Âmin, ey Rabbü'l-Âlemîn. Hayırlı Cumalar…

-İnsan dini kadar insandır, dünya yalandır, önemli olan tek gerçek şey imandır, ona sığındığında ruhunu huzur kaplar ve benliğin daima mutlu kalır. Hayırlı Cumalar...

 

Sevdiklerinize gönderebileceğiniz anlamlı Cuma mesajları

 

-Ey gecenin sahibi.. Nasıl ki kudretinle geceyi gündüzle örtüyorsan; bizim de hatalarımızı, günahlarımızı rahmetinle ört… Hayırlı Cumalar…

-La ilahe illallah! Kalbimizi karartma, rızkımızı azaltma, kabrimizi, daraltma, senden başka kapı aratma, insanlara muhtaç etme. Hayırlı Cumalar…

-Rabbim! Sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar…

-Ey Rabbim! Evimizden bereketi, dilimizden duayı, kalbimizden senin ve Resulünün sevgisini eksik etme. Dualarımızı kabul, ömrümüzü nurlu kıl. Amin. Hayırlı Cumalar…

-Bizi dostlarına dost, düşmanlarına düşman olanlardan ve sabreden ve şükredenlerden eyle! İşinde sebat eden, nimetine şükreden, ibadetini güzel yapan, doğru konuşanlardan eyle Ya Rabbim. Amin. Hayırlı Cumalar…

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kraliyet Hava Kuvvetleri yaklaşan felaketi görüntüledi
Dünya

Kraliyet Hava Kuvvetleri yaklaşan felaketi görüntüledi

Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) Antarktika'dan 2017 yılında kopan ve Atlantik Okyanusunun güneyinde sürüklenen A68a adlı buzdağını görüntüled..
Ruslar İHA avcısı yeni silahlarını test etti
Teknoloji

Ruslar İHA avcısı yeni silahlarını test etti

AK-47 silahını üreten Kalaşnikof, Strela-9M333 adlı yeni güdümlü uçaksavar füzesini test etti.
Tarih böyle ikiyüzlülük görmedi! HDP'li Günay da 'kadın hakkı savunuculuğuna' sığınıyor
Siyaset

Tarih böyle ikiyüzlülük görmedi! HDP'li Günay da 'kadın hakkı savunuculuğuna' sığınıyor

Kendisini kadın hakkı savunucusu olarak pazarlayan HDP Mardin Milletvekili Ebru Günay, terör örgütü PKK'nın taciz ve tecavüzde bulunduğu kad..
Satılık 2017 model Volkswagen Golf
Satılık 2017 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay