En yakınındaki isim açıkladı: Abdullah Gül'ün çevresindeki isimleri sıkıntı bastı

Barış Pınarı Harekatı'na ara verilmesinin hemen ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün memleketinde toplu açılış törenine katıldı.

Abdullah Gül'e yakınlığıyla bilinen Ahmet Takan, Erdoğan'ın yaptığı ziyaretin yeni partide krize yol açtığını söyledi.

Ahmet Takan, Abdullah Gül'ün yeni parti çalışmalarında birçok ismi rahatsız ettiğini belirterek, "Erdoğan,Barış Pınarı Harekatı'ndan sonra ilk mitingi Kayseri'de yaptı.Çok anlamlı!.. Kayserili Abdullah Gül, "mıy mıy" etmeye devam ediyor. Yanındakileri yine sıkıntı bastı. Kafalarındaki soru işaretleri arttı. Babacan bile yakın çevresine "abisi"nden dertlenmeye başladı" dedi.

'Gül varsa biz yokuz' iması

Babacan’a yakın bir kaynağın aktardığına göre, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Ali Babacan önderliğindeki yeni oluşumun gölge lideri olarak bilinmesi, teklifte bulunulan bazı isimlerin kuracakları yeni partiye sıcak bakmamasına yol açıyor. Özellikle, muhafazakâr siyasetin dışında kalan kesimlerden partide yer almasını düşünülen isimlere yapılan teklifte bu sorunun yaşandığını belirten Babacan’a yakın kaynak, bu durumun geniş kitlelere ulaşma hedeflerini zora soktuğunu belirtti.