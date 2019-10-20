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En yakınındaki isim açıkladı: Abdullah Gül'ün çevresindeki isimleri sıkıntı bastı

Abdullah Gül'ün eski danışmanı Ahmet Takan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Barış Pınarı Harekatı'nın ardından Kayseri'ye ziyaret düzenlemesine ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.

20 Ekim 2019 Pazar 18:18
En yakınındaki isim açıkladı: Abdullah Gül'ün çevresindeki isimleri sıkıntı bastı

Barış Pınarı Harekatı'na ara verilmesinin hemen ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün memleketinde toplu açılış törenine katıldı.

Abdullah Gül'e yakınlığıyla bilinen Ahmet Takan, Erdoğan'ın yaptığı ziyaretin yeni partide krize yol açtığını söyledi.

Ahmet Takan, Abdullah Gül'ün yeni parti çalışmalarında birçok ismi rahatsız ettiğini belirterek, "Erdoğan,Barış Pınarı Harekatı'ndan sonra ilk mitingi Kayseri'de yaptı.Çok anlamlı!.. Kayserili Abdullah Gül, "mıy mıy" etmeye devam ediyor. Yanındakileri yine sıkıntı bastı. Kafalarındaki soru işaretleri arttı. Babacan bile yakın çevresine "abisi"nden dertlenmeye başladı" dedi.

'Gül varsa biz yokuz' iması

Babacan’a yakın bir kaynağın aktardığına göre, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Ali Babacan önderliğindeki yeni oluşumun gölge lideri olarak bilinmesi, teklifte bulunulan bazı isimlerin kuracakları yeni partiye sıcak bakmamasına yol açıyor. Özellikle, muhafazakâr siyasetin dışında kalan kesimlerden partide yer almasını düşünülen isimlere yapılan teklifte bu sorunun yaşandığını belirten Babacan’a yakın kaynak, bu durumun geniş kitlelere ulaşma hedeflerini zora soktuğunu belirtti.

 

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Haber Tarihi: 20 Ekim 2019 Pazar 18:18
  1. Kayseri
  2. Abdullah Gül
  3. yeni parti

YORUM YAZ

  • H uH u14 dk önce
    Etiğini bulsun inşallah MÜTABAKAT sağlayamazlar....
  • AydınAydın16 dk önce
    Aslan gibi kükreyen lider yerinde duruyor, bunlar ne ayak?
  • Nizami alem Nizami alem 33 dk önce
    "Erdoğanın sırtı hançer yaraları ile dolu" şimdi bu hançer sahipleri birbirine düşmüş....beter olun

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