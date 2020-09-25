En uzun savaş sahnesi çekildi
Türk televizyon tarihinin en uzun savaş sahnesi “Uyanış: Büyük Selçuklu” için çekildi.
Hazırlığı 60 gün, çekimleri 8 gün süren Türk televizyon tarihinin en uzun savaş sahnesinde, 100’ü atlı olmak üzere 400 yardımcı oyuncu yer aldı. Oyunculara bir ay boyunca Hollywood filmlerinin koreografi çalışmalarını gerçekleştiren Nomad Stunts ekibinin aksiyon yönetmeni tarafından aksiyon, at binme ve kılıç eğitimleri verildi. Yaklaşık 3 yıllık senaryo çalışmasının ardından 13 aylık hazırlık süreci tamamlanan dizi, ilk bölümüyle TRT 1’de 28 Eylül Pazartesi akşamı yayınlanacak.