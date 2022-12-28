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Ekonomi En ucuz sigara 33 TL, en yükseği ise... Sigaraya dudak uçuklatacak zam yolda
Ekonomi

En ucuz sigara 33 TL, en yükseği ise... Sigaraya dudak uçuklatacak zam yolda

Yılbaşı öncesi sigaraya zam iddiası gündemi meşgul etmeye başladı. Son sigara zammının ardından en düşük sigara fiyatı 27,5 TL'den 29,5 TL'ye yükselirken, en yüksek sigara fiyatı 48 TL'yi görmüştü. İşte sosyal medyada konuşulan sigara zam iddialarına yönelik tüm açıklamalar...

Yeniakit Publisher
2022-12-28 12:49:00 -
En ucuz sigara 33 TL, en yükseği ise... Sigaraya dudak uçuklatacak zam yolda

Sigaraya zam yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu Yeni yıl yaklaşırken ‘zam’ haberleri de peş peşe geliyor. Twitter başta olmak üzere sosyal medyada yapılan sigara zammı paylaşımlarında zammın 10 TL’yi bulacağı iddia edildi.

SİGARAYA ZAM MI GELECEK?

Sigaraya zam geleceği iddia edildi. Sosyal medyada sigara fiyatlarına zam geleceği yönünde yapılan paylaşımlar sonrası henüz resmi bir açıklamada bulunulmadı.

EN UCUZ VE EN PAHALI SİGARA FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

Şu an en düşük sigara fiyatı 27,5 TL en yüksek fiyat ise 48 TL

Sigara zammı ile ilgili iddialar gerçekleşir ve 10 TL zam gelirse fiyatlar yeniden değişecek. Bu durum tiryakileri zorlayacak.

Sigaraya zam gelirse en yüksek sigara fiyatı 58 TL’yi görecek.

2
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Yorumlar

zaif

UMUMA İT YERLERDE KAPALI YERLERDE KALABALIK YERLERDE SOKAKLARDA PARKLARDA BU ZEHİR ZIKKIMI İÇENLERE KATİL CEZASI VERİLMELİ. YAŞASIN 4. MURAT OLMASI GEREKENİ YAPMIŞ.

GENÇTÜRK

Sigara ve içki zamlarını sonuna kadar destekliyoruz. Aynı şey Temel gıda maddeleri için geçerli değil. Onda da ucuzluk bekliyoruz.
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