En ucuz sigara 33 TL, en yükseği ise... Sigaraya dudak uçuklatacak zam yolda

Sigaraya zam yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu Yeni yıl yaklaşırken ‘zam’ haberleri de peş peşe geliyor. Twitter başta olmak üzere sosyal medyada yapılan sigara zammı paylaşımlarında zammın 10 TL’yi bulacağı iddia edildi.

SİGARAYA ZAM MI GELECEK?

Sigaraya zam geleceği iddia edildi. Sosyal medyada sigara fiyatlarına zam geleceği yönünde yapılan paylaşımlar sonrası henüz resmi bir açıklamada bulunulmadı.

EN UCUZ VE EN PAHALI SİGARA FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

Şu an en düşük sigara fiyatı 27,5 TL en yüksek fiyat ise 48 TL

Sigara zammı ile ilgili iddialar gerçekleşir ve 10 TL zam gelirse fiyatlar yeniden değişecek. Bu durum tiryakileri zorlayacak.

Sigaraya zam gelirse en yüksek sigara fiyatı 58 TL’yi görecek.