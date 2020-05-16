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En ucuz otobüs bileti | Otobüs bileti ne kadar oldu?

En ucun otobüs bileti al | Koronavirüs salgını sebebiyle şehirlerarası ulaşımda bazı firmalar bilet fiyatları fazlasıyla yükseltti. Vatandaşlar artan bilet fiyatlarından şikâyetçi oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı konuya el attı ve biletlerde taban - tavan fiyatlar belirlendi. Milyonlarca kişi “Otobüs biletleri ne kadar oldu?” , “160 kilometre yol otobüs bileti fiyatı” , “Otobüs bileti ne kadar?” , “Otobüs bileti tarifesi 2020” konularını araştırıyor. Peki, otobüs bileti ne kadar oldu?

Yeniakit Publisher
2020-05-16 07:58:00 -
En ucuz otobüs bileti | Otobüs bileti ne kadar oldu?

Koronavinüs salgını yaşamın her alanını etkiledi. Ulaşım kısıtlaması sebebiyle son dönemde otobüs biletlerinin fiyatları bir hayli arttı. Havaların ısınmasıyla memleketlerine dönmek isteyenler yüksek rakamlardan şikayetçiydi. İşte, detaylar. 

En ucuz otobüs bileti | Otobüs bileti ne kadar oldu?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uygulanan tedbirler sonucunda kara yoluyla yurt içi yolcu taşımacılığında firmaların maliyetlerini dikkate alarak, 31 Temmuz 2020'ye kadar uygulanmak üzere tavan ücret tarifesini oluşturdu.

Bakanlığın Karayoluyla Yolcu Taşımacılığı Alanında Uygulanacak Taban/Tavan Ücret Tarifesi Hakkında Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ ile Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen Kovid-19 salgını nedeniyle uygulanan tedbirler sonucunda kara yoluyla yurt içi yolcu taşımacılığı yapan firmaların üstlenmek zorunda kaldıkları ilave maliyetler dikkate alınarak, 31 Temmuz 2020 tarihine kadar uygulanmak üzere taban ve tavan ücret tarifesi belirlendi.

Belirlenen tavan ücret tarifesi Katma Değer Vergisi (KDV) dahil olarak tespit edilirken, çocuklar ve engelliler için yapılan zorunlu indirimler ayrıca uygulanacak.

Buna göre, tavan ücretler yol mesafesine göre değişiklik gösteriyor. 101-115 kilometre arası seyahatlerde 100 lira, 301-350 kilometre arası 150 lira, 626-700 kilometre arası 175 lira, 701-800 kilometre arası 200 lira, 901-1000 kilometre arası 250 lira tavan ücret alınacak. 2001 ve üzeri yol mesafesinde ise 500 lira tavan ücret uygulanacak.

Çanakkale Boğazı geçişli hatlarda belirlenen ücretlere geçiş ücreti de eklenecek.

Taban ücret olarak uygulanacak tarife, bu tebliğle belirlenmiş tavan ücretin üzerinde olması halinde tavan ücret tarifesi uygulanacak.

Otopark ücretlerine tavan fiyat

Öte yandan Bakanlığın Karayolu Yolcu Taşımacılığında Kullanılan Terminallere ilişkin Tavan Ücret Tarifeleri Hakkında Tebliğ de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, kara yolu yolcu taşımacılığı alanında terminal işletmeciliği yapmaya yetkili olan işletmecilerin, terminallerden çıkış yapan taşıtlar ile terminal alanı içerisinde bulunan otoparkları kullanan taşıtlardan alabilecekleri tavan ücretler de belirlendi.

Tavan ücret tarifeleri 31 Temmuz 2020 tarihine kadar KDV dahil olarak uygulanacak. 

Bu tarifelerde en son yapılan nüfus sayımına göre terminalin bulunduğu ilin nüfusu ile bulunduğu ilçenin il merkezine olan uzaklığı da esas alınacak.

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