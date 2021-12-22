2020 yılında pandeminin ortaya çıkmasıyla birlikte dünyanın önde gelen otomotiv üreticileri fabrikalarını kapattı. Ardından sıfır araç bulma konusunda yaşanan sıkıntılar ve bireysel ulaşıma artan ilgiyle ikinci el piyasası tarihi rekorlar kırdı. 2021 yılı sona ermeden bir otomobil satın almak isteyenler ise en ucuz araçların hangi marka ve model olduğunu merak ediyor.

En ucuz araçlar hangileri? Fiyatı ucuz olan otomobiller hangileri?

20 Aralık'ta gerçekleşen kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kurla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından dolar ve euro düşüşe geçti. Hal böyle olunca sıfır araçlarda fiyat güncellemelerine gidildi. Ntv’de yer alan habere göre güncel rakamlar şöyle:

Seat

Yeni IBIZA 1.0 Evo 80 HP Style fiyatı: 354.000 TL

1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style fiyatı: 419.000 TL

ARONA 1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style fiyatı: 459.000 TL

Volkswagen

Yeni Polo 1.0 80 PS Manuel Impression fiyatı: 387,600 TL

Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life fiyatı: 403,300 TL

Yeni Volkswagen Golf 1.0 lt TSI 110 PS Impression fiyat: 423,900 TL

Dacia

Yeni Sandero Prestige 1.0 Turbo X-tronic 90 bg fiyatı: 444.900 TL

SANDERO STEPWAY Comfort 1.0 Turbo ECO-G 100 bg fiyatı: 428.000 TL

Prestige 1.0 Turbo X-tronic 90 bg fiyatı: 465.900 TL

Comfort ECO- G Turbo 100 bg 4x2 fiyatı: 469.900 TL

FIAT

EGEA SEDAN Easy 1.4 Fire 95 HP Benzinli fiyatı: 254.900 TL

1.3 M.Jet 95 HP Easy Manuel Dizel fiyatı: 379.900 TL

1.6 M.Jet 130 HP Easy Manuel Dizel fiyatı: 403.900 TL

1.0 Firefly 100 HP Urban Manuel Benzinli fiyatı: 381.900 TL

1.6 M.Jet 130 HP Urban Manuel Dizel fiyatı: 427.900 TL

1.0 Firefly 100 HP Lounge Manuel Benzinli fiyatı: 405.900 TL

1.6 M.Jet 130 HP Lounge Manuel Dizel fiyatı: 451.900 TL

500X Urban 1.0 120HP Fire MT fiyatı: 480.900 TL

HONDA

Yeni Honda City 1.5L VTEC Benzinli Otomatik Elegance fiyatı: 411.800 TL

HYUNDAİ

Hyundai i10 1.0 MPI 5 İleri Düz Jump Benzin Manuel fiyatı: 244.700 TL

1.0 MPI 5 İleri AMT Jump Benzin AMT fiyatı: 253.800 TL

1.2 MPI 5 İleri AMT Style Benzin AMT fiyatı: 263.800 TL

1.2 MPI 5 İleri AMT Style Çift Renk Benzin AMT fiyatı: 330.850 TL

1.6 MPI 123 PS Style Comfort Benzin CVT fiyatı: 469.200 TL

1.0 T-GDI 100 PS Elite Bose Benzin DCT fiyatı: 452.000 TL

Kona 1.0 T-GDI 120 PS Style Benzin DCT fiyatı: 453.400 TL

KİA

PICANTO Feel 1.0L 67 PS AMT Benzin fiyatı: 332.900 TL

Rio 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Elegance Konfor fiyatı: 421.900 TL

Rio 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Prestige fiyatı: 442.900 TL

Sportage Live 1.6L Benzin Manuel 132 PS fiyatı: 461.900 TL

NİSSAN

Micra 1.0 DIG-T 92 Düz Vites Visia fiyatı: 380,000 TL

Juke 1.0 DIG-T 115 Düz Vites Tekna fiyatı: 445,300TL

OPEL

Corsa 1.2 Essential Benzinli MT-5 75 HP fiyatı: 359.900 TL

1.2 130 HP BENZİN MT6 EDITION fiyatı: 468.900 TL

1.2 130 HP BENZİN AT6 ESSENTIAL-fiyatı: 474.900 TL

1.2 130 HP BENZİN AT6 EDITION fiyatı: 498.900 TL

PEUGEOT

Yeni 208 ACTIVE 1.2 Puretech 75hp MT5 fiyatı 369.500 TL

Yeni 208 PRIME 1.2 PureTech 100hp EAT8 fiyatı: 434.500 TL

Yeni 2008 ACTIVE 1.2 PureTech 100hp 6MT fiyatı: 449.500 TL

TOYOTA

Yeni Corolla 1.5 Vision fiyatı: 350.550 TL

COROLLA 1.5 Vision Multidrive S fiyatı: 365.500 TL

1.5 Dream X-Pack Multidrive S fiyatı: 482.000 TL

1.5 Flame Multidrive S fiyatı: 489.800 TL