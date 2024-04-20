En tehlikeli ülkeler belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada?

International SOS'un yıllık interaktif haritası, gezginlerin karşılaşabileceği güvenlik tehditlerini ortaya koyarak dikkat çekti.

Bu harita, siyasi şiddet, sosyal huzursuzluk, şiddet ve küçük suçlar gibi faktörlere dayanarak, bu yıl gezginlerin güvenlik risklerinin en yüksek olduğu yerleri belirliyor.

TÜRKİYE ORTA GÜVENLİĞE SAHİP

Grönland, Finlandiya, Norveç, İzlanda ve Lüksemburg gibi ülkeler, düşük güvenlik tehditlerine sahip olduğu için ziyaret edilecek en güvenli yerler arasında yer alıyor.

Türkiye ise orta güvenlik düzeyine sahip ülkeler arasında bulunuyor.

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AŞIRI GÜVENLİK RİSKİ TAŞIYAN ÜLKELER

Buna karşılık, Libya, Güney Sudan, Suriye, Ukrayna ve Irak gibi ülkeler, aşırı güvenlik riski taşıyan yerler olarak öne çıkıyor ve ziyaret edilmesi en tehlikeli olanlar arasında yer alıyor.

International SOS, yeni ve gelişen çatışmaların, özellikle Gazze, Lübnan, Rusya ve Afrika'nın Sahel bölgesinde, bu ülkeler için güvenlik riskini artırdığına dikkat çekiyor.

TÜRKİYE SAĞLIKTA SINIFI GEÇTİ

Sağlık açısından, Nijer, Sudan, Libya, Orta Afrika Cumhuriyeti, Somali ve Sierra Leone gibi Afrika ülkeleri, tıbbi sorunlara yakalanma riskinin en yüksek olduğu yerler olarak öne çıkıyor.

Türkiye ise sağlık açısından güvenli ülkeler arasında yer alıyor.

International SOS'un küresel güvenlik direktörü Sally Llewellyn, önümüzdeki yılın, jeopolitik gerilimlerin ve huzursuzlukların ticari operasyonları etkilemesinin beklendiğini belirtiyor.