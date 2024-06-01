En son yaşanan kazadan ders alınmamış! Milyarderler yerinde durmuyor

Titanik enkazı için yapılacak yeni bir keşif gezisi planına hazırlıklar başladı ve bu sefer başrolde Ohio’lu emlak milyarderi Larry Connor var. Başlamadan hatırlatalım, Titan denizaltısının Titanik enkazına giderken yaşadığı trajik felaketin üzerinden sadece bir yıl geçti. Son gidenlerin henüz mezarları bile soğumamışken zenginler neden bu kadar hevesli?

Titan felaketi milyarderleri durduramadı! Titanik enkazı için yeni keşif gezisi yolda

2026 yazında Titanik enkazı alanına cesur bir keşif yolculuğu planlayan Connor, yanında Triton Submarines’in kurucusu ve CEO’su Patrick Lahey’i de götürüyor. Larry Connor, bu görevin sadece ikonik Titanik enkazı alanına ulaşmaktan ibaret olmadığını söylüyor. Bu keşif gezisiyle, derin deniz keşiflerinin güvenli ve sorumlu bir şekilde yapılabileceğini dünyaya kanıtlamak istiyor.

Connor Titanik enkazı keşif gezisi için, “Okyanus son derece güçlü olabilir, ancak doğru şekilde yaklaşırsanız harika, keyifli ve gerçekten hayat değiştirici olabilir” diyor. Yanında ise denizaltı konusunda uzman olan Patrick Lahey var. İkili, 20 milyon dolarlık Triton 4000/2 Abyssal Explorer denizaltısıyla dalış yapacak.

Kullanacakları Triton 4000/2 Abyssal Explorer denizaltısını, Titanik’in yaklaşık 3 bin 800 metre derinliğindeki dinlenme yerinde bulunan aşırı basınçlara dayanacak şekilde tasarladılar. Bu basınç, her santimetrekareye bir filin ağırlığına eşdeğer. Söylediklerine göre bu denizaltı, Titan’ın yaşadığı talihsiz olaydan çok daha yüksek güvenlik standartlarına sahip. Bu da, Connor ve Lahey’in görevlerini güvenle tamamlamalarını sağlayacak.



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Derin deniz turizmi, uzay turizmi gibi zenginlerin yeni macerası haline geldi. OceanGate, Titanik enkazı keşif gezileri için kişi başı 250 bin dolar gibi yüksek bir ücret talep ediyordu. Triton Submarines de derin denizleri keşfetme tutkusu olan varlıklı müşterilere hitap ediyor. Henüz ne kadar ücret talep edecekleri belli değil.

Ne kadar zengin de olsanız, bu tür keşif maceraları büyük riskler barındırıyor. Titanik enkazı, geniş batık alanı nedeniyle navigasyon ve denizaltının bütünlüğü açısından tehlikeler oluşturuyor. Connor ve Lahey, Titanik enkazı keşif gezisinin güvenliğini sağlamak için titizlikle çalıştıklarını belirtiyor. Ki öyle de yapmaları lazım.

Titan denizaltısının Haziran 2023’te yaşadığı trajik çöküş, derin deniz görevlerinin doğasında var olan riskleri gözler önüne serdi. Connor ve Lahey, 2026’da gerçekleştirecekleri bu keşif gezisinin derin deniz keşiflerine dair algıları değiştireceğine inanıyor.

(Kaynak:shiftdelete.net)