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Yaşam En son 1582 yılında görülmüştü! Dünyaya uyarı, felaket yakın
Yaşam

En son 1582 yılında görülmüştü! Dünyaya uyarı, felaket yakın

Bilim insanları en son 1582 yılında yaşanan dev Güneş Fırtınası'nın yeniden yaşanabileceğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-04-02 15:55:00 -
En son 1582 yılında görülmüştü! Dünyaya uyarı, felaket yakın

1582 yılında gökyüzünde 'büyük bir ateş'e benzeyen ve 'Büyük Yangın' anılan bir Güneş Fırtınası Dünya'yı vurdu.

Üç gün süren fırtına, tarih kitaplarında şu ifadeler ile betimlenmişti;

"Gökyüzünün tamamı ateşli alevler içinde gibiydi; sanki gökyüzü yanıyordu."

Hürriyet'te yer alan bilgilere göre bu kayıtları inceleyen ve Güneş'i mercek altına alan Cornell Üniversitesi'nde görev alan bilim insanları araştırma sonuçlarını yayınladı.

Bilim insanları bu felaketin üzerinden 439 yıl geçtikten sonra benzer bir olayın yeniden yaşanabileceği uyarısında bulundu.

1582 yaşanan fırtına tam 3 gün sürmüş ve önce Avrupa sonra Asya kıtasını etkisi altına almıştı.

O dönem teknolojik cihazlarının bulunmaması nedeniyle fırtına ciddi bir hasara neden olmamıştı.

Ancak günümüzde durum bir hayli farklı. Bilim insanları söz konusu fırtınanın küresel elektrik kesintilerine ve milyarlarca dolar zarara neden olabileceğini belirtiliyor.

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