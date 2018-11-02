En sinsi kanser pankreas kanseri



Uzmanlar, en sinsi, en hızlı yayılan türler arasında yer alan ve erken teşhisi zor olan pankreas kanserinden korunmak için alkol ve sigaradan uzak durulması gerektiğini söylüyorlar.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kenan Erzurumlu, pankreas kanserinin en ölümcül dördüncü kanser türü olarak bilindiğini belirtiyor.

Geç fark edilen, tedavi seçenekleri kısıtlı, hızlı yayılan pankreas kanserinde, hastaların yüzde 95'i beş yıl içinde kaybediliyor.

Pankreas kanseri vakalarının yüzde 80'inin, 60 ile 80 yaş arasında görülüyor. Sağlık Bakanlığı verilerine göre pankreas kanserinin, erkeklerde en fazla rastlanan kanser türleri arasında..

Prof. Erzurumlu, pankreas kanserinin oluşumunda alkol, sigara kullanımı ve yağlı yiyeceklerin büyük rol oynadığına işaret ederek, hastalığın erken teşhis edildiğinde tedavisinin mümkün olduğunu söyledi.

Hastalığın en önemli belirtileri hızlı kilo kaybı, karın ağrısıyla bulantı ve kusma.. Karın ağrıları, sindirim sistemi bozuklukları, diyabetin ortaya çıkması, zayıflama ve sırt ağrıları gibi durumların pankreasta bozukluk olduğunun işaretidir. Bu tür belirtileri olan kişilerin mutlaka geniş çaplı tedavi ve tetkik sürecinden geçmeleri gerekmekte..

Erzurumlu, hastalık oluşumunda beslenmenin önemli olduğunu da vurgulayarak, şunları kaydetti:

Alkol, sigara ve yağlı yiyecek

"Alkol, sigara kullanımı ve yağlı yiyeceklerden uzak durulmalıdır. Alkol pankreas iltihabına yol açmaktadır. Pankreas iltihabı da pankreas kanseri riskini artırır. Sigara içenlerde ise pankreas kanseri riski daha yüksektir. Pankreas kanseri, sigara içenlerde iki misli sık görülür. Sigarayı daha fazla içenlerde görülme riski daha yüksektir."