0553 313 94 23
impression

En sinsi kanser pankreas kanseri

Alkol ve sigara pankreas kanserini tetikliyor.

02 Kasım 2018 Cuma 16:06
En sinsi kanser pankreas kanseri


Uzmanlar, en sinsi, en hızlı yayılan türler arasında yer alan ve erken teşhisi zor olan pankreas kanserinden korunmak için alkol ve sigaradan uzak durulması gerektiğini söylüyorlar.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kenan Erzurumlu, pankreas kanserinin en ölümcül dördüncü kanser türü olarak bilindiğini belirtiyor.

Geç fark edilen, tedavi seçenekleri kısıtlı, hızlı yayılan pankreas kanserinde, hastaların yüzde 95'i beş yıl içinde kaybediliyor.

Pankreas kanseri vakalarının yüzde 80'inin, 60 ile 80 yaş arasında görülüyor. Sağlık Bakanlığı verilerine göre pankreas kanserinin, erkeklerde en fazla rastlanan kanser türleri arasında..

Prof. Erzurumlu, pankreas kanserinin oluşumunda alkol, sigara kullanımı ve yağlı yiyeceklerin büyük rol oynadığına işaret ederek, hastalığın erken teşhis edildiğinde tedavisinin mümkün olduğunu söyledi.

Hastalığın en önemli belirtileri hızlı kilo kaybı, karın ağrısıyla bulantı ve kusma.. Karın ağrıları, sindirim sistemi bozuklukları, diyabetin ortaya çıkması, zayıflama ve sırt ağrıları gibi durumların pankreasta bozukluk olduğunun işaretidir. Bu tür belirtileri olan kişilerin mutlaka geniş çaplı tedavi ve tetkik sürecinden geçmeleri gerekmekte..

Erzurumlu, hastalık oluşumunda beslenmenin önemli olduğunu da vurgulayarak, şunları kaydetti:

Alkol, sigara ve yağlı yiyecek

"Alkol, sigara kullanımı ve yağlı yiyeceklerden uzak durulmalıdır. Alkol pankreas iltihabına yol açmaktadır. Pankreas iltihabı da pankreas kanseri riskini artırır. Sigara içenlerde ise pankreas kanseri riski daha yüksektir. Pankreas kanseri, sigara içenlerde iki misli sık görülür. Sigarayı daha fazla içenlerde görülme riski daha yüksektir."

 

Haber Tarihi: 02 Kasım 2018 Cuma 16:06
  1. Erzurum
  2. pankreas kanseri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Lezzet ve sunumun eşsiz buluşması: Üçler Döner&İskender
    1. Lezzet ve sunumun eşsiz buluşması:..
    2. Protein alamayan bebekler ölüyor
    3. ABD 2 Türk Bakan'a yönelik..
    4. Vasip Şahin'den veda mesajı
    5. Tam teşekküllü otomotiv kompleksi
    6. Bademcik iltihabını ciddiye almazsanız..
    7. Norveç'ten Suudi Arabistan kararı!
    8. Derbi gününün, Aziz Yıldırım için..
    9. Akar'dan HDP'li vekile ayar: Nasıl..
    10. Kenevirin faydası ortaya çıktı
    11. Kadim şehir her alanda altın çağını..
    12. En sinsi kanser pankreas kanseri
    13. Reklam filminde oynadığı bankadan,..
    14. Reklamcıya, satıcıya aldanıp soyulmayın!
    15. Ticaret Bakanı Pekcan'dan Çin'e çıkarma
    16. İlk derbinin galibi Galatasaray oldu
    17. 2 kişinin öldüğü göçükle ilgili..
    18. İşte enerji hırsızları
    19. ABD’li siyahi gazeteci çileden çıktı:..
    20. Akademik hayatta Erzurum’un parlayan..
    2019'da öğretmen ataması olacak mı?
    2019'da öğretmen ataması olacak mı?
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?
    2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?
    Diyanet hac kayıtları hac kayıtları 2019 ne zaman
    Diyanet hac kayıtları hac kayıtları 2019 ne zaman

    Günün Karikatürü

    2 Kasım 2018
    AK Parti İBB adayı belli oldu mu?
    AK Parti İBB adayı belli oldu mu?
    ‘Defedin bu sürtüğü’
    ‘Defedin bu sürtüğü’