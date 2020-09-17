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Dünya En prestijli müzik ödülü diye yutturulan GRAMMY’nin gerçek yüzü
Dünya

En prestijli müzik ödülü diye yutturulan GRAMMY’nin gerçek yüzü

Amerika’nın ve dünyanın en prestijli ödülü olarak yutturulan GRAMMY müzik ödüllerinden birini alan Afroamerikan şarkıcı Kanye West, aldığı ödülün üstüne tuvaletini yaparak protestoda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-09-17 12:37:00 -
En prestijli müzik ödülü diye yutturulan GRAMMY’nin gerçek yüzü

Kanye West, dünyanın en prestijli ödülünün gerçek yüzünü bu fotoğrafla açıkladı.

Yıllardır şarkıcıların hayallerini süsleyen dünyanın en prestijli müzik ödülü olarak gösterilen Grammy ödülleri için ırkçı ve ayrımcı bir şirket olduğundan bahsetti.

Kanye West, aldığı Grammy ödülünü bir klozete koyarak ve ödülün üzerine tuvaletini yaparak “İnan bana durmayacağım” sloganıyla protesto etti.

Daha öncede Afrikalı- Amerikalıların bu pastadan adil bir şekilde pay almadığını açıklayan şarkıcı, beyazlar tarafından kullanıldıklarını belirterek NBA ve müzik camiasını örnek gösterdi.

NBA ve müzik camiasındaki siyahı dostlarına seslenen West, “birlikte duralım” çağrısı da yapmıştı.

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