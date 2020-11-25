En önemli kazanım Nahçıvan koridoru

Akit’in konuya ilişkin görüşünü sorduğu Azerbaycan’ın önde gelen siyaset bilimcilerinden Asif Nerimanlı, Azerbaycan’ın zaferini ilan eden anlaşmanın satır aralarını tek tek yorumladı.

Sorun, onu oluşturan Rusya’ya çözdürüldü

“Azerbaycan askerinin kanı pahasına kazanılan zaferi gölgelemeye çalışanlar var. Azerbaycan 30 yıldan sonra savaşı toprağından kimseye pay vermek için kazanmadı” diyen Nerimanlı şunları söyledi: “Azerbaycan, Rusya barış güçlerinin bölgeye girişine izin vermekle kazandığı savaşı, masada resmileştirdi. Dikkat ederseniz, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin artık Karabağ sorununun olmadığını vurguladı. Azerbaycan savaşı askerinin gücü ile kazandı, sorunu diplomasiyle çözdü diyebiliriz ve dikkat çeken husus şu ki, bu sorunu onu oluşturan Rusya’nın eli ile tarihe kavuşturdu. Burada Azerbaycan’ın Rusya’nın eli ile Minsk grubunun diğer iki üyesi ABD ve Fransa’nın da müdahalesinin karşısına alması göz ardı edilmemelidir.”

Türkiye’nin desteği savaşa dış güçlerin müdahalesini önledi

Asif Nerimanlı, “Azerbaycan 30 yıldan sonra Türkiye’yi bölgeye getirebilmekle bütün şartları lehine çevirdi ve Cumhurbaşkanı Aliyev’in de dediği gibi, Türkiye’nin manevi desteği, savaşa dış güçlerin müdahalesini önledi ve Azerbaycan Ermenistan’la başa baş kaldığında onu yerle bir etti. Bölgede kazanan Azerbaycan ve Türkiye’dir, Rusya’nın şimdiki derdi Ermenistan’ı kaybetmemek. Çünkü savaşı kaybeden Ermeniler, Rusya’nın onları korumadığını düşünüyorlar ve bu, Ermenistan’ın Moskova’nın denetiminden tamamıyla çıkması tehlikesini oluşturuyor” ifadelerini kullandı.

Nahçıvan koridoru Türkiye ile Orta Asya’yı birleştiriyor

“Türkiye ne kazandı?” sorusunun cevabını da veren Nerimanlı şöyle devam etti: “Birincisi, Türkiye artık bölgede ve bu, Azerbaycan’ın daha da güçlenmesiyle beraber, Türkiye’nin bölgesel güç oranını yükseltti. İkincisi, Türkiye Karabağ’da Rusya’nın temsil olunduğu tüm şartlarda yer alacak. Bu, hem Azerbaycan’ın çıkarlarına hizmet ediyor, hem de Rusya’yı arka bahçesi hesap ettiği Kafkasya’da Türkiye ile hesaplaşmak zorunda bırakıyor. Üçüncüsü ve en önemlisi Nahçıvan koridorunun oluşmasıdır. Anlaşma gereği Nahçıvan koridorla Bakü’ye birleştiriliyor. Bu o demektir ki, Türkiye’den yola çıkarak, karayoluyla Azerbaycan’a ulaşmak için hiç bir sorun kalmadı. Nahçıvan koridorunun oluşturulması Türkiye ve Azerbaycan’ın gelecek stratejisinde çok büyük bir öneme sahip. Çünkü bu koridor tüm Türk dünyasının coğrafi bölünmesini aradan kaldırıyor ve Ankara’dan Orta Asya’ya kadar uzayan coğrafyaya kadar kara yolunu kapsıyor. Bunun önemini zamanla daha iyi anlayacağız. Bundan sonra Türkiye ve Azerbaycan’ın bölgenin esas aktörleri olacakları kesindir ve Kafkaslarda güçlenen Türkiye’nin hem Rusya, hem de Batı karşısında da eli güçlenmiş olacak”.

Aliyev, İslam düşmanı Batı’ya seslendi: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, işgalden kurtarılan Ağdam şehrini ziyaretinde, ana yapısı sağlam kalan tek yapı olan tarihi Cuma Camii’nde incelemelerde bulundu. Eşi Mihriban Aliyeva ile caminin girişindeki duvarı öpen Aliyev, cami görevlisine Mekke’den getirdiği Kur’an-ı Kerim’i hediye etti. Aliyev, burada yaptığı konuşmada, Ağdam’ın yıkıldığını görmenin çok acı verici olduğunu belirterek, Mekke’den getirdiği Kur’an-ı Kerim’i Ağdam Camii’ne bağışladığını söyledi.

“Arazimizdeki tüm mabetler, bizim tarihi servetimizdir”

Savaş süresince kendilerine siyasi ve manevi destek veren ülkelerin başında, Türkiye ve bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geldiğine dikkati çeken Aliyev, birkaç ülkeden de destek gördüklerini kaydetti. Aliyev, bazı Batılı liderlerin, Azerbaycan’ın işgalden kurtardığı bölgelerdeki Hıristiyan mabetlerinin ne olacağı sorusunu gündeme getirdiğini, hem kendisiyle görüşmelerde hem de resmi açıklamalarda endişelerini dile getirdiklerini söyleyerek şu ifadeleri kullandı: “Hiç kimsenin, özellikle İslamofobik duyguları ateşleyen Batılı liderlerin endişelenmesine gerek yok. Kutsal İslami değerlere hakaretleri görmezden geliyorlar, hatta hakaret edenleri haklı çıkarıyorlar. Onların bu konuda konuşmaya hakkı yok. Ayrıca bizim arazimizdeki tüm mabetler, bizim tarihi servetimizdir. Camileri kapatanlar mı bizi eleştirecek? Camilere domuz kafası atanlar mı bize ders verecek ve endişelerini bildirecek? Bize herhangi bir endişe belirtmeye gerek yok. Tüm tarihi eserlerimiz, devlet tarafından korunmaktadır.”

“Gitsinler kendi ülkelerindeki sorunlarla uğraşsınlar”

Aliyev, Ermenistan’ın işgali döneminde Azerbaycanlılara ait çok sayıda caminin yıkıldığını, bazılarının da domuz ahırı olarak kullanıldığını belirterek, “Bu durum, neden bazı Batılı liderleri endişelendirmedi? Demek ki onlara göre, camilere hakaret edilebilir, camiler yıkılabilir, domuz ahırı yapılabilir. Öyleyse bunu böylece söylesinler ve gitsinler kendi ülkelerindeki sorunlarla uğraşsınlar. Hiç kimse bizim işimize karışmasın. Tüm bu ülkelerin çabalarına, provokasyonlara rağmen kan dökerek kendi toprağımıza geldik. Herkes gitsin, kendi işiyle uğraşsın” ifadelerini kullandı.