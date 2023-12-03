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Dünya En Nino, Brezilya’yı kavurdu!
Dünya

En Nino, Brezilya’yı kavurdu!

Yeniakit Publisher
2023-12-03 18:49:00 -
En Nino, Brezilya’yı kavurdu!

Brezilya genelinde aşırı sıcaklar devam ediyor.

Brezilya'nın Rio De Jenerio kentinde 8 Haziran'dan bu yana devam eden El Nino sıcaklarında insanlar serinlemek için Leme plajında vakit geçirdi. Ülkede Temmuz-Ekim ayları arasındaki sıcaklık 1961'den bu yana kaydedilen ortalamanın üzerinde gerçekleşti. Uzmanlar sıcak havanın Nisan 2024'e kadar süreceğini ve bu sıcak hava dalgalarının sonuçlarının endişe verici olabileceğini söyledi.

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