En Nino, Brezilya’yı kavurdu!
Brezilya genelinde aşırı sıcaklar devam ediyor.
Brezilya'nın Rio De Jenerio kentinde 8 Haziran'dan bu yana devam eden El Nino sıcaklarında insanlar serinlemek için Leme plajında vakit geçirdi. Ülkede Temmuz-Ekim ayları arasındaki sıcaklık 1961'den bu yana kaydedilen ortalamanın üzerinde gerçekleşti. Uzmanlar sıcak havanın Nisan 2024'e kadar süreceğini ve bu sıcak hava dalgalarının sonuçlarının endişe verici olabileceğini söyledi.
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