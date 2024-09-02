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Gündem En mutlu günlerine kan bulaştı!
Gündem

En mutlu günlerine kan bulaştı!

Yeniakit Publisher
2024-09-02 17:19:00 -
En mutlu günlerine kan bulaştı!

Mersin'in Erdemli ilçesinde Damat M.S.P. ile gelin A.P.'nin düğün töreninde 'resmi nikah' yapılmadığı gerekçesiyle çıkan kavgada 8 kişi yaralandı.

Olay, önceki gün saat 23.00 sıralarında, Erdemli ilçesi Akdeniz Mahallesi D-400 kara yolundaki düğün salonunda meydana geldi.

Ailelerin tartışması kavgaya dönüştü
Damat M.S.P. ile gelin A.P.'nin düğün töreninin sonuna doğru resmi nikah yapılmadığı gerekçesiyle aileler arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada 2'si bıçakla, 8 kişi yaralandı.

2 kişi gözaltına alındı
İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar da ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Damadın da olayda hafif yaralandığı öğrenildi. Kavgayla ilgili 1'i bıçağı kullandığı ileri sürülen 2 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.

 

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