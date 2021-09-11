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Yaşam

En mutlu günleri kabusa döndü! Kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Samsun'un İlkadım ilçesinde kızının düğününe gitmek için evden çıkmaya hazırlanan 56 yaşındaki kadın kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan kadın tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yeniakit Publisher
2021-09-11 01:02:00 -
En mutlu günleri kabusa döndü! Kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Samsun'un İlkadım ilçesinde kızının düğününe gitmek için evden çıkmaya hazırlanan 56 yaşındaki kadın, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Düğün salonu yerine hastaneye koşan gelin, en mutlu gününde anne acısı yaşadı.

Karabük'te görevli Hemşire Kübra Sepetci ile Kütahya'da görevli hemşire Hasan Tunç düğün töreni için Samsun'a geldi. Düğün hazırlıkları yapıldı ve gelin, baba evinden düğün salonuna çıkış yapacağı sırada gelinin annesi 56 yaşındaki Beyhan Sebetci kalp krizi geçirdi.

Gelinin annesi kalp krizi geçirdi

Olay 112 ekiplerine haber verildi. Kız tarafının evine giden sağlık ekipleri kalbi duran Beyhan Sepetci'ye kalp masajı yapıp müdahale ederek ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Gelin ve damak düğün salonu yerine soluğu hastanenin acil servisinde aldı.

Davetliler de hastaneye koştu.

Hastaneye kaldırılan kadın kurtarılamadı

56 yaşındaki kadın, yapılan müdahalelere rağmen hastanenin acil servisinde hayatını kaybetti. Gelin ve damat en mutlu günlerinde büyük acı yaşadılar. Beyhan Sepetci'nin cenazesi bugün Reşadiye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Derecik Mezarlığında toprağa verildi.

 

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