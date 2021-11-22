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Ekonomi En lüks BMW’yi Türkler alıyor! Hani kriz vardı?
Ekonomi

En lüks BMW’yi Türkler alıyor! Hani kriz vardı?

Fiyat artışına rağmen, yüksek donanımlı BMW satışlarında Türkiye, 44 ülke arasında birinci sırada yer aldı.

Yeniakit Publisher
2021-11-22 14:32:00 -
En lüks BMW’yi Türkler alıyor! Hani kriz vardı?

 

Fiyat artışına rağmen, yüksek donanımlı BMW satışlarında Türkiye, 44 ülke arasında birinci sırada yer aldı. Türkiye’deki BMW müşterilerinin en donanımlı araçları tercih ettiğini belirten Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik, “Müşterilerimiz fiyat artışına rağmen en donanımlı araçları istiyor. Bizim stratejimiz de bunun üzerine kurulu. Yüksek donanımlı BMW satışlarında Türkiye, 44 ülke arasında birinci” dedi.

 

BMW iX ve iX3’in Alaçatı’da düzenlenen tanıtımında soruları yanıtlayan Tiftik, yeni modelin yoğun ilgi gördüğünü belirterek, 100 bin kapora veren 185 kişinin ön sipariş verdiğini, yıl sonuna kadar 300 adet iX satışı hedeflediklerini söyledi. Tiftik, “Çip krizi olmasaydı, 500 adet satabilirdik” dedi.

Modelin lansmanında 1,8 milyon lira olarak açıklanan fiyat, dün itibariyle 1,9 milyon liraya ulaştı.

Tiftik, binek otomobil pazarına yönelik de değerlendirmelerde bulundu.

Biriken talebin gelecek yıl satışları hızlandıracağına dikkat çeken Tiftik, şöyle konuştu: “Bu yıl çip krizi ve tedarik sıkıntıları olmasaydı yıl toplamında 700-720 bin adetlik binek otomobil satışı olabilirdi. 2022 yılında ise eğer çip krizi beklenmedik bir şekilde büyümezse biriken talebin devreye girmesine bağlı olarak satışların artacağını düşünüyoruz. Gelecek yıl binek otomobil satışları 750 bin adede ulaşabilir. Filo kiralama şirketleri de kriz yüzünden çok araç boşalttı. Toplam araç parkı 350 binlerden 240 bin adetlere düştü. Biriken taleple pazar en az 600 bin adetlere ulaşır.”

 

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