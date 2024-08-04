En liberali bile evinin içine kadar giren LGBT dayatmasına karşı panik atakta! Bıçak kemiği kırdı artık

Serkan Fıçıcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın küresel sistemin miadını doldurduğunu belirttiğini yazdı. Fıçıcı, mevcut küresel düzenin insanlığı tehdit ettiğini ve yeni bir denge arayışında olduğunu vurguladı. İsrail'in soykırımının lanetlendiği sokaklarda insanların adalet talep ettiğini belirten Fıçıcı, ideal olanı hayatı geçiremeyenlerin, yeni nesillere gerçekleri anlatması gerektiğini söyledi. Fıçıcı, Akşam gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Gün gelecek, temas etmekten kaçındığımız gerçek, ipimizi çekecek.

Örtmek, ertelemek,"kendi kendine düzelir" diye beklemek, iyiyi bezdirir, kötüyü azdırır, çöküşü hızlandırır.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "İkinci Dünya Savaşı'nın galiplerinin ekonomik, siyasi, askeri ve diplomatik çıkarlarını korumak amacıyla kurulan küresel sistem miadını doldurmaya başlamıştır" tespitini en başa yazalım.

Yaşadıklarımız doğum sancısıdır.

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Dünya yeni bir yön ve denge arayışında...

İnsanlık karşı karşıya olduğu tehditlerin farkında...

Çoğunluk nerede?

Katil Netanyahu'nun alkışlandığı salonda değil...

İşgalci İsrail'in uyguladığı soykırımın lanetlendiği sokakta...

En liberaline bak!

O bile evinin içine kadar giren LGBT dayatmasına karşı panik atakta...

Demokrasi, özgürlük, insan hakları masalları?

Bunlar artık uykudan önce bile işe yaramamakta...

Ana hatlarda birleştiğimiz halde detaylarda ayrıştığımız için...

Geçerliliği kalmamış ideolojilerimizin, inanç pratiklerimizin, ezberlerimizin, eskimiş kavgalarımızın, bugünü anlatmayan tanımlamalarımızın, içi boşalmış kavramlarımızın, dar çevreci alışkanlıklarımızın, sonuç getirmediği halde bir türlü vazgeçemediğimiz takıntılarımızın güncel ihtiyaçlar karşısında birer "tahta kılıç" olduğunu fark etmediğimiz için çoğunluk olmamıza rağmen zorba azınlığa karşı güçsüz durumdayız.

Oysa Siyonist hükümdarlığı "parasının geçmeyeceği" gün ile yüzleştirmenin tam vaktidir.

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Bıçak kemiği kırdı artık.

Örgütlü kötülük tüm imkan ve kabiliyetleriyle ülke, inanç, milliyet ayrımı yapmaksızın insanın öz hakikatine saldırırken...

Yapıcı çoğunluk, yıkıcı azınlığa karşı hiç olmadığı kadar yüksek sesle "yeter artık" demeye başlamışken...

Güçsüzlerin ekonomik sömürüye karşı ahlak, erdem, adalet talebi kurumuş toprağın suya hasreti gibiyken...

Küresel dirilişi fert fert, ev ev, sokak sokak teşkilatlandırmanın, bunun için tüm imkanları seferber etmenin bir numaralı mesele olduğu kaçınılmaz gerçek halinde önümüzde dururken...

İdeal olanı hayatı geçiremiyorsak bile...

Hiç değilse yeni nesillere olanı, olacakları durmadan, yorulmadan, bıkmadan, usanmadan anlatmanın, göstermenin yollarını bulacak, yöntemlerini sergileyecek bir "adanmışlar ordusu" kurup yeniden yollara düşmenin vakti geldi de geçti bile!

Dertliler lazım dertliler...

Kaldı mı?"