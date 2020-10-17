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Dünya En kritik eyalette baş başalar! ABD'de son anketler dikkat çekti
Dünya

En kritik eyalette baş başalar! ABD'de son anketler dikkat çekti

ABD'de başkanlık için yarışan Joe Biden ve Donald Trump, kritik öneme sahip Florida eyaletinde yapılan anketlerde baş başa durumda görünüyor.

Yeniakit Publisher
2020-10-17 07:53:00 -
En kritik eyalette baş başalar! ABD'de son anketler dikkat çekti

ABD'de 3 Kasım yaklaşırken seçim anketleri de son hızıyla yapılmaya devam ediliyor.

Kritik eyaletlerde Trump önde

Hill ve HarrisX tarafından yapılan son anket sonuçlarına göre, eski ABD başkan yardımcısı Joe Biden, ABD Başkanı Donald Trump'ın 2016 başkanlık seçimlerinde kazandığı Pennsylvania ve Michigan'da yarışı önde götürüyor.

Michigan'da Trump ile arasındaki farkı önemli oranda açan Biden, Pennsylvania eyaletinde de aldığı yüzde 51'lik destekle rakibinden 5 puan önde görünüyor.

Koronavirüs salgınıyla mücadeledeki tutumu Trump'a olan desteği aşağı çekerken, seçmenlerin çoğu Trump'ın ekonomik politikalarını beğeniyor.

Ekonomide Trump'a Biden'dan daha fazla güvenen seçmenler, ırkçılık, polis reformları ve Çin ile ilişkilerde ise Biden'ın Trump'tan daha iyi olacağını düşünüyor.

Florida'da baş başalar

Trump, 2016'da kazandığı başkanlık seçimlerinde kritik öneme sahip 29 delegesi olan Florida'da ise yüzde 48 destek oranıyla rakibi Biden ile başa başa gidiyor, seçmenlerin yüzde 4'ü ise kararsız olduğunu söylüyor.

Florida'da seçmenler ekonomide yüzde 55 ile Trump'a destek verirken, salgın konusunda ise Biden'ın Trump'tan daha iyi olduğu görüşünde.

Ankete katılan seçmenlerin üçte ikisi ise ülkenin yanlış yola doğru gittiğini belirtiyor.

Hill-HarrisX anketi, 12-15 Ekim arasında Florida, Michigan ve Pennsylvania'da online yapıldı.

Amerikan haber ajansı ''The Associated Press'' ve ''NORC'' tarafından yapılan anket sonuçlarına göre ise ülke genelinde seçmenlerin yüzde 85'i Amerikalıların değerler bakımından büyük ölçüde bölündüğünü düşünüyor.

Seçmenlerin sadece yüzde 15'i demokrasinin ülkede gerçekten işlediğine inanırken, yüzde 65'i ise Trump'ın yeniden seçilmesi durumunda ülkedeki bölünmüşlüğün daha da kötüye gideceği görüşünde.

Seçmenlerin yüzde 35'i ise Biden'ın seçilmesi durumda ülkenin daha fazla bölüneceğini söylüyor.

3 Kasım'daki seçimlerde Donald Trump ya da Joe Biden'ın başkan seçilebilmesi için 270 delegeye ulaşması gerekiyor ve iki parti arasında gidip gelen 29 delegesi olan Florida, 20 delegesi bulunan Pennsylvania ve 16 delegeye sahip Michigan gibi kritik eyaletler seçimlerde önemli rol oynuyor.

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