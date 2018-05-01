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En kolay cilt bakımı nasıl yapılır?

Sağlıklı ve canlı bir cildin sırrı, cilt bakımından geçiyor. Cilt bakımı için uzun zaman ayıramayanlar için en hızlı ve pratik cilt bakımını araştırdık. İşte tembeller için cilt bakım önerileri...

01 Mayıs 2018 Salı 14:44
En kolay cilt bakımı nasıl yapılır?

- Makyaj öncesi cildinizi güneşten korumak için güneş kremi sürüp, tüm günü sadece onunla mı geçiriyorsunuz? Gün içince cildinizi güneş ışıklarından korumak için güneş kreminizi tazelemeniz gerekmektedir. Bu size çok zor gelecek ise SBF içerikli toz pudralar imdadınıza yetişiyor! Cildinizi hem kusursuz gösterirken hem de güneşin zararlı ışınlarından sizi koruyacaktır.

- Temizleme, tonik, losyon gibi cilt bakım ürünlerini kullanmak size zor geliyor ise 30 saniyede cildi temizleyen ve ferahlatan naneli peelingler sizin için üretilmiş demektir. Haftada iki kez peeling uygulayarak cildinizi temizleyebilir ve parlaklık kazandırabilirsiniz.

- C vitaminli serumlar, cildinize ışıltı katarak yaşlandırmayı geciktiren ürünlerdir. Tüketilen C vitaminli meyveler de aynı işlevi görmekte. Günlük olarak tüketeceğiniz taze sıkılmış C vitamini deposu bir meyve suyu ile hem cildinizi yaşlanmaya karşı koruyabilir hem de sağlıklı bir ışıltı kazanabilirsiniz.

- Yorgun ve şişmiş göz altlarından kurtulmak için yapmanız gerekenler çok basit! Gece yatmadan yastığınızın altına bir tane daha yastık koyarak başınızı yükseltebilir ve göz altı şişliklerinden kurtulabilirsiniz. Hafif şişlik olan gözleri ise buzdolabında soğutulmuş bir kaşığın tersini sürerek geçirebilir ya da yatıştırıcı kremler kullanabilirsiniz.

- Yaz aylarında havalardan etkilenen cildinizi 10 dakika da canlandırmak ve ışıltısını geri kazanmak istiyorsanız antioksidan içeren maskeler kullanabilirsiniz. Maskeyi yüzünüzde 10 dakika beklettikten sonra yıkayın ve su bazlı bir nemlendirici ile güzelce nemlendirin.

- Alkolsüz tonik ile makyajınızı çıkardıktan sonra toniği silmeyin, cildinizin toniği emmesine izin verin. Biraz bekledikten sonra nemlendiricinizi toniğin üzerine uygulayın ve cildinize extra nem kazandırın.

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 14:44
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