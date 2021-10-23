En kolay akıtma tarifi
5 dakikada yapabileceğiniz akıtma tarifini patatesle, peynirle, çikolatayla ya da kıymayla lezzetlendirebilirsiniz.
5 dakikada yapabileceğiniz akıtma tarifini patatesle, peynirle, çikolatayla ya da kıymayla lezzetlendirebilirsiniz.
Malzemeler
- 2 su bardağı süt
- 3 yumurta
- 2 su bardağı un
- 2 su bardağı su
- 1 tatlı kaşığı tuz
Yapılışı
Akıtma tarifi için sütü yumurtayla iyice çırpın. Su, unu, tuzu ekleyin ve karıştırın. Yapışmaz bir tavayı iyice kızdırın. Tavanın ortasına bir kepçe hazırladığınız karışımdan akıtın. Üzeri göz göz olduğunda arkasını çevirin. Akıtma tarifi sofrasına hazır. Afiyet olsun...