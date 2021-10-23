  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile En kolay akıtma tarifi
Kadın - Aile

En kolay akıtma tarifi

5 dakikada yapabileceğiniz akıtma tarifini patatesle, peynirle, çikolatayla ya da kıymayla lezzetlendirebilirsiniz.

Yeniakit Publisher
2021-10-23 21:12:00 -
En kolay akıtma tarifi

5 dakikada yapabileceğiniz akıtma tarifini patatesle, peynirle, çikolatayla ya da kıymayla lezzetlendirebilirsiniz. 

Malzemeler

  • 2 su bardağı süt
  • 3 yumurta
  • 2 su bardağı un
  • 2 su bardağı su
  • 1 tatlı kaşığı tuz

Yapılışı

Akıtma tarifi için sütü yumurtayla iyice çırpın. Su, unu, tuzu ekleyin ve karıştırın. Yapışmaz bir tavayı iyice kızdırın. Tavanın ortasına bir kepçe hazırladığınız karışımdan akıtın. Üzeri göz göz olduğunda arkasını çevirin. Akıtma tarifi sofrasına hazır. Afiyet olsun...

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Ani ve şiddetli olacak' deyip açıkladı! Rekor altın tahmini
Ekonomi

'Ani ve şiddetli olacak' deyip açıkladı! Rekor altın tahmini

Kanada madenciliğinin en büyük isimlerinden biri olan Goldcorp’un eski yöneticileri David Garofalo "Aylardan bahsediyorum. Tepki, gerçekleşt..
Ramazan Kurtoğlu’ndan gündeme oturan altın uyarısı: Ölümcül savaş başladı! Bunu yapın
Ekonomi

Ramazan Kurtoğlu’ndan gündeme oturan altın uyarısı: Ölümcül savaş başladı! Bunu yapın

Milli ve yerli politikalar konusunda sık sık uyarılarda bulunan Dr. Ramazan Kurtoğlu, altın ile ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu...
Merkez Bankası yeni faiz kararını duyurdu!
Ekonomi

Merkez Bankası yeni faiz kararını duyurdu!

Merkez Bankası, politika faizinde yaptığı indirimin ardından TL cinsinden tesis edilen zorunlu karşılıklara ödenecek faiz oranlarını da 2 pu..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay